"مناهج البحث العلمى " ندوة بسفارة المعرفة بجامعة سوهاج







سوهاج محمود مقبول

نظمت اليوم سفارة المعرفة لمكتبة الإسكندرية ،بجامعة سوهاج الندوة العلمية تحت عنوان "مناهج البحث العلمي " ،والذي حاضر فيها الدكتور فهيم فتحي إبراهيم أستاذ الاثار بالجامعة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة، أن إزدهار المجتمعات وتطورها مرتبط أساساً في الأساليب العلمية التي يتم استخدامها في جمع المعلومات، وذلك لأن الاختيار الصحيح للطريقة العلمية من أهم الخطوات، التي تؤدي إلى الحصول على معلومات صحيحة، والتي تنعكس إيجابياً على تقدم الأبحاث العلمية .

وأضافت سلمى كبرو مسؤول السفارة بالجامعة ،أن الندوة استهدفت طلاب الدراسات العليا، لمعرفة طرق البحث في الرسائل العلمية .

ومن جانبه أوضح الدكتور فهيم فتحي إبراهيم مفهوم تعريف مناهج البحث العلمي، وكيفية اختيار موضوع البحث وصياغة عنوانه بشكل قصير، مع تحديد إطاره الزمني والجغرافي ، موضحا كيفية جمع المادة وكتابة الخطة البحثية.