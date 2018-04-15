معارض قطرى عن نبذ مندوب الدوحة فى القمة العربية: نتحسر على الوطن







كتب هيثم سلامة

غرد خالد الهيل، المعارض القطرى، على المشهد المخجل لمندوب قطر فى القمة العربية، وجلوسه منعزلاً، عندما قرر القادة العرب تجنبه لدعم نظام الحمدين للإرهاب، مشيرا إلى أنه يتحسر على الوطن الذى تحول إلى جزيرة معزولة يديره قراصنة.

وقال خالد الهيل، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"كل من يوالى تميم هذا محله، معزول منبوذ ذليل، ويشهد الله أننا نتحسر على الوطن الغالى قطر الذى تحول إلى جزيرة معزولة منبوذة بإدارة قراصنة وقطاع طرق ولكن كلنا تفاؤل بقرب زف تباشير قلعة تميم والحمدين وشبيحتهم بإذن الله".



تدوينة خالد الهيل

يذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى "إثراء" بالظهران شهد اليوم الأحد، انطلاق أعمال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين بمشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، وذلك لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربى المشترك والتصدى للتحديات والتهديدات التى تتعرض لها المنطقة العربية.