معارض بريطانى: الأساس القانونى للضربات البريطانية على سوريا قابل للنقاش







لندن (رويترز)

قال جيريمى كوربين زعيم حزب العمال البريطانى المعارض اليوم الأحد، إن الأسس القانونية التى تم الاستناد عليها فى توجيه ضربات جوية بريطانية لسوريا قابل للنقاش مضيفا أنه كان سيؤيد فقط أى تحرك مدعوم من مجلس الأمن الدولى.

وتابع فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) "أقول لوزير الخارجية، أقول لرئيسة الوزراء، أين السند القانونى لذلك؟"

وأضاف "الأساس القانونى، كان يجب أن يكون الدفاع عن النفس أو تفويض من مجلس الأمن الدولى، التدخل لأسباب إنسانية مفهوم قابل للنقاش من الناحية القانونية فى الوقت الحالى".