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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حراسة الاحتلال الإسرائيلى

الأحد، 15 أبريل 2018 11:14 ص
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حراسة الاحتلال الإسرائيلى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية


رام الله (أ ش أ)
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اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان أن 112 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، وسط محاولات متكررة لأداء طقوس وصلوات تلمودية فيه.

ويتعرض الأقصى لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال بشكل شبه يومي، فى محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا كما حدث فى المسجد الإبراهيمى بالخليل جنوب الضفة الغربية.

 


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381 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

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