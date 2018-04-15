محمد بن راشد: أتشرف بحضور القمة العربية بأرض الحرمين.. وباستقبال ملك العزم







كتبت مريم بدر الدين

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، صورة تجمعه بالعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال استقباله له بالقمة العربية التى تستضيفها المملكة.

وكتب "بن راشد"، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلقا على الصورة: "أتشرف بحضور القمة العربية الـ29 اليوم فى أرض الحرمين وباستضافة ملك العزم سلمان بن عبد العزيز. نتفاءل باللقاءات على أرض المملكة، ونتمنى أن تكون القمة علامة إيجابية فارقة فى ظروف استثنائية عربية مليئة بالتحديات".

يُذكر أن القمة العربية العادية التاسعة والعشرين، كانت قد انطلقت صباح اليوم الأحد، فى مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى "إثراء" بالظهران، بمشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربى المشترك، والتصدى للتحديات والتهديدات التى تتعرض لها المنطقة العربية.