video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محمد بن راشد: أتشرف بحضور القمة العربية بأرض الحرمين.. وباستقبال ملك العزم

الأحد، 15 أبريل 2018 03:11 م
محمد بن راشد: أتشرف بحضور القمة العربية بأرض الحرمين.. وباستقبال ملك العزم الشيخ محمد بن راشد آل سلمان والعاهل السعودى الملك سلمان


كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، صورة تجمعه بالعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال استقباله له بالقمة العربية التى تستضيفها المملكة.

وكتب "بن راشد"، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلقا على الصورة: "أتشرف بحضور القمة العربية الـ29 اليوم فى أرض الحرمين وباستضافة ملك العزم سلمان بن عبد العزيز. نتفاءل باللقاءات على أرض المملكة، ونتمنى أن تكون القمة علامة إيجابية فارقة فى ظروف استثنائية عربية مليئة بالتحديات".

يُذكر أن القمة العربية العادية التاسعة والعشرين، كانت قد انطلقت صباح اليوم الأحد، فى مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى "إثراء" بالظهران، بمشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربى المشترك، والتصدى للتحديات والتهديدات التى تتعرض لها المنطقة العربية.

سمو الشيخ محمد بن راشد والعاهل السعودى الملك سلمان
سمو الشيخ محمد بن راشد والعاهل السعودى الملك سلمان

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق أعمال القمة العربية الـ29 بالظهران بمشاركة السيسي.. العاهل السعودى يرفض قرار نقل سفارة أمريكيا للقدس.. وملك الأردن: المدينة المقدسة مفتاح السلام بالمنطقة.. وممثل الاتحاد الأوروبى: قضينا على إرهاب داعش

محمد بن راشد

القمة العربية

السعودية

اخبار العرب

الجامعة العربية




لا تفوتك
تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لريال مدريد وميسى غاضب

تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لريال مدريد وميسى غاضب

أين تذهب أموال الرهبان؟.. الكنيسة تشترط تنازل الراهب عن كل أمواله لأسرته أو التبرع بها قبل رسامته باعتباره ميتًا ومتجهًا للحياة مع الله.. آباء الكنيسة الأوائل تركوا ميراثهم واتجهوا للصحارى فصاروا نموذجًا

أين تذهب أموال الرهبان؟.. الكنيسة تشترط تنازل الراهب عن كل أمواله لأسرته أو التبرع بها قبل رسامته باعتباره ميتًا ومتجهًا للحياة مع الله.. آباء الكنيسة الأوائل تركوا ميراثهم واتجهوا للصحارى فصاروا نموذجًا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وأسلاك كهربائية مكشوفة بالإسكندرية.. استغاثة من تكرار انقطاع المياه بشارع القاضى بعين شمس.. قارئ يناشد بتوصيل مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو هلال بالزقازيق

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وأسلاك كهربائية مكشوفة بالإسكندرية.. استغاثة من تكرار انقطاع المياه بشارع القاضى بعين شمس.. قارئ يناشد بتوصيل مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو هلال بالزقازيق

شاهد.. السعيد يتحدث عن الأيام الأولى بفنلندا ومشاركة مصر فى كأس العالم

شاهد.. السعيد يتحدث عن الأيام الأولى بفنلندا ومشاركة مصر فى كأس العالم

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة