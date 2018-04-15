محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال شباب سيدى سالم بفوز السيسى بفترة رئاسية ثانية







كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ اليوم الأحد، احتفال شباب وأهالى سيدى سالم بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسية ثانية، وتكريم القيادات المتميزة فى العمل التطوعى والأهلى، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد هنداوى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، والمحاسب محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والقيادات التنفيذية والشعبية والشبابية والأهلية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن شباب وأهالى كفر الشيخ شرفونا أمام العالم فى الانتخابات الرئاسية، مقدماً التهنئة لكل المصريين وأبناء كفر الشيخ بفوز السيسي بفترة رئاسية ثانية، لافتًا إلى أن أهالى كفر الشيخ خرجو إلى صناديق الانتخابات فى ملحمة تاريخية وطنية شرفتنا أمام العالم، وصوتوا ضد الإرهاب وصوتوا لدم الشهيد وقالوا للعالم "أحنا المصريين".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يقدم التهنئة لأهالى سيدى سالم بمناسبة تأهل فريق كرة القدم بسيدى سالم للدورى الممتاز " ب " لهذا العام، متمنيا لهم التوفيق والوصول للدورى الممتاز " أ " العام القادم، مشيدا بجهود قطاع الرياضة بالمحافظة، مؤكداً أنه قرر اعتماد 100 ألف جنيه دعما لنادى سيدى سالم الرياضى، ورصف شارع 23 يوليو بمدينة سيدى سالم بطول 2 كم فى الاتجاهين ضمن خطة الرصف العاجلة، وقرر منح شهادة أمان المصريين لجميع الشباب من متحدى الإعاقة بمحافظة كفر الشيخ، ومنحهم اشتراك مجانى فى مشروع النقل الجماعى الجديد.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تسير بخطى ثابتة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحققت العديد من الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية على أرض كفر الشيخ، أهمها مشروع المدينة السمكية الصناعية بغليون، ومحطة كهرباء البرلس، والمنطقة الصناعية بمطوبس، والتى تضم 60 مصنعا جديدا، وتطوير وتنمية بحيرة البرلس، واكتشافات آبار الغاز الجديدة بشمال البرلس، ومحطات مياه الشرب بدسوق وعزيز بقلين، ومشروعات الإسكان الاجتماعى بعدد من المراكز، ومستشفى كفرالشيخ الجامعى والمستشفيات المركزية الجديدة ببرج البرلس وسيدى غازى وبلطيم وقلين وبيلا، والمدارس الجديدة حتى تم النزول بكثافة الفصول إلى 40 طالبا بالفصل، للوصول لجودة التعليم وتعليم متميز، وتشغيل المشروعات المتوقفة وإعادة الحياة لها من جديد، منها مركز كفرالشيخ للأورام بتكلفة 500 مليون جنيه، ومصنع ألبان سخا، والمتحف الإقليمى، وتخصيص أرض لإقامة مجمع طبى متكامل على مساحة 65 فدانا بمدينة كفر الشيخ.

واستمع "المحافظ" إلى مقترحات ومشاكل أهالى سيدى سالم، حيث قرر تشكيل لجنة منهم لرصد المشاكل ووضع الحلول العاجلة والفورية لها، مشيدًا بتنظيم الاحتفال مقدما الشكر للقائمين عليه، مختتما كلمته بتحية الوطن.." تحيا مصر _ تحيا مصر _ تحيا مصر".



جانب من الاحتفال بفوز الرئيس بدسوق