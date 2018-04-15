محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة الشاعر عبد الناصر علام







قنا - هند المغربى

قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ،وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة واجب العزاء لأسرة الشاعر عبد الناصر علام، الذي وافته المنية ،بعد صراع مع المرض، وذلك بمسقط رأسه بمركز نجع حمادي .

وأعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم أهله الصبر والسلوان .