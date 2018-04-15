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الأحد، 15 أبريل 2018 07:51 م
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محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة الشاعر عبد الناصر علام

الأحد، 15 أبريل 2018 07:27 م
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة الشاعر عبد الناصر علام جانب من العزاء


قنا - هند المغربى
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قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ،وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة واجب العزاء لأسرة الشاعر عبد الناصر علام، الذي وافته المنية ،بعد صراع مع المرض، وذلك بمسقط رأسه بمركز نجع حمادي .

وأعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم أهله الصبر والسلوان .

 

 


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