محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى لمشاريع الصرف الصحى بالمحافظة







دمياط معتز الشربينى

تابع اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الجاري تنفيذها والمقرر افتتاحها بدمياط ، وكذا تابع أعمال رد الشىء لأصله بمراكز ومدن المحافظة .

حيث وجه المحافظ تعليماته لكافة رؤساء مراكز ومدن المحافظة بمتابعة سير العمل بمشروعات الصرف الصحي المقامه على المراكز التابعة لهم ، وعمل تقارير دوريه بمواقف التنفيذ .

وتابع المحافظ سير العمل بمجموعة من المشروعات، حيث وجه تعليماته لرئيس مركز ومدينة دمياط بمتابعة أعمال تطوير وتدعيم مجارى دمياط بشط جريبة ومحطة ربط أبو إسماعيل بعزبة اللحم على ان يتم الانتهاء من العمل نهاية يونيو المقبل .

وأعلن المحافظ عن بدء التشغيل التجريبي لعدد من المشروعات العام الحالي ، حيث سيتم التشغيل التجريبي لتوسعات الصرف الصحي لرأس البر نهاية مايو القادم ، وبدء تشغيل محطة صرف صحي البستان نهاية الشهر الحالي ، والانتهاء من محطة صرف صحي اولاد حمام وتشغيلها الفعلي نهاية يوليو القادم ، وكذلك بدء تجارب التشغيل لمحطة صرف صحي كفر الشناوى في ذات الموعد ، كما تعهدت الشركة المنفذة لأعمال صرف صحي تقي الدين نهاية أكتوبر القادم .

كما أعلن المحافظ أن المحافظة بصدد افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من مشروعات الصرف الصحي الوقت الحالي بمناسبة الاحتفال بعيد دمياط القومي ، حيث سيتم وضع حجر الأساس لمحطة صرف صحي الركابية، والسوالم والزهراء ، كما سيتم الانتهاء من أعمال وتشغيل مشروعات الصرف الصحي بكفر المنازلة و سيف الدين ، وكذا سيتم الانتهاء من أعمال وافتتاح طريق رأس البر الغربي .

ووجه المحافظ تعليمات بمتابعة معدلات التنفيذ داخل مشروعات الصرف الصحي بالعطوي ، والطرحة ، والغوابين ، والكاشف الجديد ، و أولاد خلف ، وعزب النهضة ، والسواحل .

اما عن أعمال رد الشىء لأصله ، فقد تابع المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن الشوارع التى لم تكتمل بها أعمال رد الشىء لأصله ، موجها تعليمات مشددة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال بالتعاون مع مديرية الطرق .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بحضور رؤساء مراكز ومدن المحافظة ، ومدير مديرية الطرق ، و مهندس محمد بدراوي رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، مهندس رمزي محمود رئيس قطاع شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب ، و مندوبين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ووكلاء عن الشركات المنفذة لمشروعات المحافظة .