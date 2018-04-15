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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء المدرسة اليابانية

الأحد، 15 أبريل 2018 04:46 م
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء المدرسة اليابانية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد


بورسعيد - محمد عزام
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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا، اليوم الأحد، مع الجهات المنفذة للمدرسة اليابانية، لمتابعة سير العمل فى المدرسة التى يتم إنشائها، وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة .

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال داخل المدرسة بعدما وصلت إلى مراحل متقدمة، لافتا إلى أن مشروع المدرسة اليابانية يعد ضمن خطة الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتربية والتعليم وتربية النشئ .

وأشار إلى أن المدرسة تقع على مساحة 10 آلاف متر، ومن المقرر أن تدخل الخدمة الدراسية خلال العام الجارى، مؤكدا أن تلك النوعية من المدارس تتميز بالأنشطة التى تنمى شخصية الطالب المصرى، بجانب الاعتماد على النفس، وتعديل سلوكياتهم.

وأضاف المحافظ، أن وزارة التربية والتعليم تهتم بمتابعة استعدادات المدارس اليابانية وسير العمل بها والاطمئنان على جميع تجهيزات الفصول والملاعب ووسائل الأمان، وأنها تقوم على عمل نظام تعليمى متكامل يتضمن الاستفادة من كل التجارب التعليمية المختلفة لتطوير النظام التعليمى المصرى.


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