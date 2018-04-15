محافظ القليوبية: انطلاق قافلة بيطرية علاجية بمشاركة جامعة بنها







القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن إقامة قافلة بيطرية علاجية مجانية بوحدة بتمدة التابعة لإدارة مركز بنها غدا الاثنين وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها حيث ستقوم القافلة الطبية بالكشف على كافة انواع الحيوانات والطيور بجميع قرى المحافظة.

وأشار عشماوى فى بيان إلى أن القافلة البيطرية سوف تقوم بالكشف على عدد من الحالات البيطرية بالقرية وصرف العلاج بالمجان، مشيرا إلى أهمية تلك القوافل الطبية فى دعم الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع.

وفى سياق متصل تقدم عشماوى بالشكر والتقدير للدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها والدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة والدكتور محمد غانم عميد كلية طب بيطرى مشتهر على دعمهم لإقامة تلك القوافل البيطرية لخدمة ابناء القليوبية وذلك في اطار التواصل الدائم والمستمر بين المحافظة والجامعة.