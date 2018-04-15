محافظ القليوبية: انطلاق قافلة بيطرية علاجية بمشاركة جامعة بنها

محافظ القليوبية: انطلاق قافلة بيطرية علاجية بمشاركة جامعة بنهاالأحد، 15 أبريل 2018 10:08 ص
اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
إضافة تعليق
أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن إقامة قافلة بيطرية علاجية مجانية بوحدة بتمدة التابعة لإدارة مركز بنها غدا الاثنين وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها حيث ستقوم القافلة الطبية بالكشف على كافة انواع الحيوانات والطيور بجميع قرى المحافظة.
وأشار عشماوى فى بيان إلى أن القافلة البيطرية سوف تقوم بالكشف على عدد من الحالات البيطرية بالقرية وصرف العلاج بالمجان، مشيرا إلى أهمية تلك القوافل الطبية فى دعم الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع.
وفى سياق متصل تقدم عشماوى بالشكر والتقدير للدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها والدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة والدكتور محمد غانم عميد كلية طب بيطرى مشتهر على دعمهم لإقامة تلك القوافل البيطرية لخدمة ابناء القليوبية وذلك في اطار التواصل الدائم والمستمر بين المحافظة والجامعة.
إضافة تعليق
غارات "الثلاثى" على سوريا فى عيون بكين.. الحكومة الصينية ترفض وتؤكد: عدوان على السيادة.. ومحللون: أهداف أمريكا من الهجوم الصاروخى تقوية العلاقات مع الحلفاء وتقليص نفوذ طهران وموسكو.. وواشنطن تتراجع فى عهد ترامب
"النعيمى" قصة إرهابى قطرى يحتفى "تميم" بزواج نجله.. تنظيم الحمدين يسخّر الإعلام لمباركة الزواج.. النعيمى مهندس تمويل العمليات الإرهابية من خلال التبرعات.. أدرجته واشنطن كإرهابى دولى.. والدوحة تواصل حمايته
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة