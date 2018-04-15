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محافظ الفيوم يكلف بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى الأسعار

الأحد، 15 أبريل 2018 12:42 م
محافظ الفيوم يكلف بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى الأسعار الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم خلال الاجتماع


الفيوم – رباب الجالي
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ترأس الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم الاجتماع الدوري لمجلس الشباب بحضور المحاسب عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين والمهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم والمهندس محمد سيد رئيس مركز ومدينة طامية .
 
واستمع محافظ الفيوم خلال اللقاء إلى آراء الشباب ومقترحاتهم بشأن بعض المشكلات التي تواجه قطاعي التموين ومياه الشرب والصرف الصحي ،والتي قام مسئولي القطاعين بالرد عليها وتوضيح الجهود المبذولة لحلها.
 
وأكد المحافظ على ضرورة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق لمنع التلاعب والغش التجاري ،مشيراً إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف وكافة القطاعات الأخرى.
 
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خلال الاجتماع 

 


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