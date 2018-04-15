محافظ الغربية يشارك فى حفل يوم اليتيم







الغربيه محمد طارق

شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية حفل يوم اليتيم و"مبادرة أمان" الذى نظمه مجلس الشباب المصرى بالتعاون مع المجلس الاستشارى للمحافظة برئاسة محافظ الغربية بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الغربية، لتكريم 50 أم أطفال أيتام ومنحهن شهادات أمان بقيمة 500 جنيه للشهادة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم ثم كلمة المحاسب أحمد عبد المنعم عضو الهيئة الاستشارية لمجلس الشباب المصرى الذى أعرب خلالها عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على إطلاقه مبادرة أمان المصرين كما قدم الشكر لمحافظ الغربية على رعايته هذا الحفل ومجهوداته للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ثم كلمة النائبة غادة العجمى عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج حيث أكدت على سعادتها بالحضور فى هذا الحفل لمشاركة أمهات اليتامى للتأكيد على المشاركة المجتمعية.

كما قدم الدكتور محمد قريبة أمين عام مجلس القيادات الشابة فى كلمته الشكر لكل القائمين على هذا الحفل من رجال أعمال ومنظمين كما قدم الشكر لمحافظ الغربية على رعايته وحضوره الحفل، ثم كلمة اللواء أحمد زغلول مهران مساعد مدير المخابرات السابق الذى أكد خلالها أن محافظة الغربية رائدة دائماً فى كل المجالات وخاصة فى الوقوف جانب أبنائها، كما أوضح خالد الحفناوى مدير بنك مصر خلال الحفل فوائد شهادة أمان المصريين حيث أنها تجمع بين الإستثمار والتأمين يستفيد منها كافة الفئات من سن 18 عام إلى 59 عام.

كما أكد محافظ الغربية خلال الحفل على سعادته بالتواجد بين أمهات الأطفال اليتامى لرسم الإبتسامة على وجوههم والتأكيد على أن الدولة تقف بجانب أبنائها، وقدم الشكر لكل من قدم مساعدات للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية مشيراً إلى أن شهادة أمان تعطى أمان لكل الأسر مما يعطى نوع من التكافل بين كافة أطياف المجتمع.

كما قدم محافظ الغربية الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على إحساسه بالمصريين كافة وعلى إهتمامه الدائم بمحدودى الدخل حيث أن كافة المشروعات القومية التى تقيمها الدولة تهدف للنهوض بهم جميعاً.

وأكد محافظ الغربية فى كلمته على أن القيادة السياسية ترعى وتدعم كافة الأفكار التى تصب بالنفع على المواطنين مشيراً إلى استمرار مصر فى التنمية والبناء رغم الظروف التى تواجهها داخلياً وخارجياً.

وخلال الحفل أهدى الدكتور محمد قريبة درع مجلس القيادات الشابة للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية وعدد من الحضور. كما كرم محافظ الغربية عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن والأحياء بشهادات تقدير، وفى نهاية الحفل سلم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية شهادات الأمان للأمهات.

حضر الحفل اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية واللواء وائل غريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا والعقيد صلاح حسن المستشار العسكرى لمحافظة الغربية وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الأعمال.