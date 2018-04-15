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وتوفير فرصة عمل لشقيقه..

محافظ الدقهلية : إطلاق اسم شهيد تمى الأمديد على مسقط رأسه تخليداً لذكراه

الأحد، 15 أبريل 2018 04:12 م
محافظ الدقهلية : إطلاق اسم شهيد تمى الأمديد على مسقط رأسه تخليداً لذكراه محافظ الدقهلية وأسرة شهيد تمى الأمديد


الدقهلية شريف الديب
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قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، إطلاق اسم الشهيد السيد إبراهيم سليمان على عزبه "عرب على" التابعة للوحدة المحلية لقرية ظفر مركز تمي الأمديد، لتصبح باسم عزبه الشهيد السيد إبراهيم سليمان، تخليدا لذكراه وتكريما له وأسرته.

جاء قرار المحافظ، خلال استقباله اليوم والد ووالدة الشهيد بمكتبه، مستمعاً لمطالب واحتياجات ومقترحات أسرة الشهيد، مكلفاً وكيل وزارة القوى العاملة سرعه توفير فرصه عمل لشقيق الشهيد.

وكلف الشعراوي، المستشار العسكري، بمتابعه صرف المعاش الخاص بوالد الشهيد بالتنسيق مع الاجهزة المختصة، كما كلف الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بدراسة اقامه وحدة صحيه للعزبة مسقط رأس الشهيد لخدمه ابناء العزبة والعزب والقرى المجاورة وذلك تكريما لاسم الشهيد.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة والرعاية لأسر الشهداء، مشيرا إلى أن مصر لا يمكن أن تنسى شهدائها الأبرار الذين قدموا كل غالى ونفيس "أرواحهم الطاهرة ونفوسهم الذكية" فى سبيل حماية تراب الوطن وتطهيره من الإرهاب الغاشم، مؤكداً أن مصر عازمه بكل قوه على اقتلاع الإرهاب من جذوره والقضاء عليه.

ووجه الشعراوي، الشكر والتقدير للقوات المسلحة والشرطة على جهودهم المستمرة لحمايه مصر داخليا وخارجيا وتوفير الامن والأمان للوطن ليستمر قدما في معركته للبناء والتنمية والاستقرار.

 

 

 


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