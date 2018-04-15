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ومجازاة 2750 موظفا لإهمالهم فى العمل..

محافظ البحيرة: إحالة 94 واقعة فساد وتزوير واستيلاء على المال العام للنيابة

الأحد، 15 أبريل 2018 08:14 ص
محافظ البحيرة: إحالة 94 واقعة فساد وتزوير واستيلاء على المال العام للنيابة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة


البحيرة - ناصر جودة - جمال أبو الفضل
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أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على مواجهة جميع أشكال الفساد المالى والإدارى بكافة الوحدات المحلية و المصالح الحكومية .

 

وأضافت أن مواجهة صور الفساد هو من ضرورات الأمن القومى لأنه يزيد الاحتقان بين المواطنين و يعيق أى محاولة جادة للتنمية الاقتصادية فى مصر.

 

وأوضحت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع ان الاهمال فى العمل وعدم قضاء مصالح الاهالى يمثل نوع من أنواع الفساد المتكامل الأركان.

 

وكشفت محافظ البحيرة عن إحالة 94 واقعة فساد إلى النيابة العامة والإدارية لانطواء تلك الوقائع على جرائم عامة مثل التزوير والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه

 

لافته الى مجازة  2750موظف لإهمالهم  لتغيبهم عن أعمالهم خلال أوقات العمل الرسمية وكذلك احالة  285تحقيق إدارى خلال هذه الفترة الماضية إلى الشئون  القانونية بالمحافظة.

 

وشددت محافظ البحيرة على التنسيق الكامل مع الاجهزة الرقابية والامنية خاصة هيئة الرقابة الإدارية لملاحقة اوجه ي داخل المؤسسات الحكومية قبل انتشاره.

 

وأكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية التى تقوم بها ادارة الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة لتعقب وقائع الفساد بالوحدات المحلية والإدارات الخدمية بكافة  مراكز ومدن المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها.

 

 


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