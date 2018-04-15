محافظ الإسكندرية: ندرس إقامة مركز ثقافى صينى لزيادة التعاون بين البلدين







الإسكندرية - جاكلين منير

استقبل الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، شى يوه وين، المستشار الثقافى بسفارة الصين ومدير المركز الثقافى الصينى بالقاهرة، وتشون نانشان، قنصل عام الصين الشعبية؛ فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الصينية عامة، والعلاقات فى مجال التبادل الثقافى بشكل خاص، والتنسيق لإقامة عديد من الفعاليات الثقافية بين الجانبين.

وخلال اللقاء؛ رحب المحافظ بالملحق الثقافى بالإسكندرية، وأعرب عن اعتزازه باختيار المحافظة لإقامة فعاليات ثقافية صينية على أرضها، مؤكدا حرص المحافظة على إخراج كل الفعاليات الثقافية بصورة مشرّفة أمام العالم، وأن التبادل الثقافى ما هو إلا ترجمة لما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، وتوطيد العلاقات وتوقيع مزيد من الاتفاقيات بين الجانبين.

من جانبه، أكد الملحق الثقافى الصينى، أن بكين تعتز بالتعاون مع مصر، خاصة فى المجال الثقافى، مشيرا إلى أنه ستتم إتاحة الفرصة للفرق المصرية لتقديم عروضها فى الصين، مؤكدا أن الإسكندرية مدينة لها طابع خاص، وأهمية كبيرة، فهى مدينة عامرة بالثقافة، وبها عديد من المراكز الثقافية الأجنبية، مبديا رغبة بلده فى إقامة مركز ثقافى صينى على أرض الإسكندرية، بخلاف المركز الصينى بالقاهرة، لتأكيد علاقة الشراكة الجيدة بين البلدين .

وأكد الدكتور محمد سلطان، أن الإسكندرية مدينة الثقافة والحضارة فى المقام الأول، وتحتضن عديدا من الفعاليات الثقافية المهمة، مشيرا إلى أن المحافظة تهدف لنشر الثقافات المختلفة، ومشددا على دعمه الكبير لإقامة مركز ثقافى صينى بالمحافظة.

ونوّه "سلطان"، بأن الإسكندرية على أتم استعداد لإتاحة الأماكن الحكومية للفرق الصينية لإقامة عروضها دون مقابل، إذ يمكن استغلال المبانى التابعة للمحافظة لاستضافة أى معارض أو فعاليات ثقافية صينية، مؤكدا أن المحافظة تعمل على تسخير كل الإمكانيات لخدمة التعاون الثقافى، كما أعرب عن ترحيبه بإنشاء مركز ثقافى صينى على غرار الموجود بالقاهرة، وأنه على أتم استعداد لتقديم الدعم اللازم لإنشاء هذا المنبر الثقافى المهم.