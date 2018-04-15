كلب مسعور يعقر 6 طلاب فى كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 6 طلاب بمدينة الرياض التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بإصابات ما بين خفيفة ومتوسطة، لتعرضهم لعقر كلب ضال، يُشتبه بأنه مسعور، وتم نقلهم لمستشفى الرياض المركزى، وتلقوا العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتقدم عدد من الأهالى ببلاغ لأمور مركز الرياض بوجود كلب "ضال" يعقر المواطنين بأماكن متفرقة قريبة من مدينة الرياض، منها " قرية دربالة وعزبة الشقف ومجزر الرياض وكوبرى الرياض"، وتم نقل الطلاب المصابين لمستشفى الرياض المركزى، وحقنم بالأمصال المضادة لمرض "السعار"، وتبين إصابة الطلاب بخدوش وجروح بسيطة، وتم وضعهم تحت الملاحظة وأخذ عينات منهم لتحليلها.

وأخطر مركز الشرطة ، مديرية الطب البيطرى، حيث كلف الدكتور عبد الحكيم إبو إسماعيل وكيل وزارة الطب البيطرى بالمحافظة، الدكتور شعبان مغنم مدير إدارة الرياض بتجهيز اثنين من القناصين لقتل 10 كلاب ضالة يشتبه فى كون أحدهم الكلب "المسعور"، وتم التخلص منهم بدفنهم.