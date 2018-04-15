فيديو.. الملك سلمان يوجه الشكر للقادة العرب فى ختام أعمال القمة العربية 29







كتب أيمن رمضان

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الشكر لقادة وزعماء وملوك الدول العربية المشاركين فى القمة العربية المنعقدة فى السعودية، خلال الجلسة الختامية للدورة الـ29.

وتابع الملك سلمان:"فى ختام أعمال القمة الـ29 أن أتوجه بخالص شكرى وامتنانى لجهودكم المثمرة ومشاركتهم الفاعلة التى ساعدت فى إنجاح هذه القمة والشكر موصول للأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع العاملين فى الأمانة العامة على جهودهم المخلصة".