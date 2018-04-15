فيديو.. "أبو الغيط": قرارات قمة القدس تعكس الاستراتيجية المشتركة للدول العربية

فيديو.. "أبو الغيط": قرارات قمة القدس تعكس الاستراتيجية المشتركة للدول العربيةالأحد، 15 أبريل 2018 07:58 م
أبو الغيط
إضافة تعليق
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن وثيقة التعاون العربى طرحت لتعزيز العمل المشترك، مشيرًا إلى أن هناك قرارات صادرة عن القمة مازالت محل تشاور.
وأوضح خلال مؤتمر صحفى للقمة العربية، أن الدول العربية متفقة على مطالبة إيران بالكف عن تدخلاتها، مضيفاً أن قرارات قمة القدس تعكس الاستراتيجية المشتركة للدول العربية.
وذكر أن الجامعة العربية تلقت ثلاثة رسائل من الرؤساء، الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الصينى، والفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث عبر الأخير عن رغبة فرنسا فى إقامة أقوى العلاقات مع الدول العربية.
إضافة تعليق
السيسي يضع النقاط على الحروف أمام القمة العربية: منطقتنا تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها.. ويؤكد: الحق العربى فى القدس غير قابل للمساومة.. مصير سوريا فى يد شعبها.. ولن نقبل بقصف عناصر يمنية للمدن السعودية
أكبر موازنة فى تاريخ مصر تحت القبة.. تقدر بتريليون و725 مليار جنيه.. تستهدف فائض أولى 2%.. وزيرا المالية والتخطيط: اقتصادنا بدء مرحلة التعافى الكلى ووجوب استمرار برنامج الإصلاح.. و"عبد العال" يحيلها للجنة الخطة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة