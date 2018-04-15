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فيديو.. "أبو الغيط": قرارات قمة القدس تعكس الاستراتيجية المشتركة للدول العربية

الأحد، 15 أبريل 2018 07:58 م
فيديو.. "أبو الغيط": قرارات قمة القدس تعكس الاستراتيجية المشتركة للدول العربية أبو الغيط


كتب أحمد عبد الرحمن
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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن وثيقة التعاون العربى طرحت لتعزيز العمل المشترك، مشيرًا إلى أن هناك قرارات صادرة عن القمة مازالت محل تشاور.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى للقمة العربية، أن الدول العربية متفقة على مطالبة إيران بالكف عن تدخلاتها، مضيفاً أن قرارات قمة القدس تعكس الاستراتيجية المشتركة للدول العربية.

وذكر أن الجامعة العربية تلقت ثلاثة رسائل من الرؤساء، الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الصينى، والفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث عبر الأخير عن رغبة فرنسا فى إقامة أقوى العلاقات مع الدول العربية.

 

 

 


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