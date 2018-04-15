فرنسا: سنتخذ مبادرات دبلوماسية بالأمم المتحدة بشأن سوريا إعتبارا من الإثنين







باريس أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الفرنسى جون ايف لودريان، أن فرنسا ستتخذ مبادرات دبلوماسية لدى الأمم المتحدة بشأن سوريا إعتبارا من الإثنين ، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على الهجوم الذى شنه الإئتلاف الأمريكى الفرنسى البريطانى على سوريا.

وأكد لودريان - فى مقابلة مع القناة الأولى الفرنسيةً (تى اف 1) السبت - أن بلاده تعتزم إتخاذ مبادرات اعتبارا من الاثنين بمجلس الأمن بنيويورك وفى بروكسل خلال إجتماع وزراء الخارجية لصياغة خارطة طريق نحو حل سلمى بمشاركة كل من يرغبون ذلك.

وأوضح أن باريس تريد استعادة زمام المبادرة فى مجلس الأمن للمضى قدما نحو حل سلمى للأزمة السورية.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد وجهت ضربة عسكرية للنظام السورى الليلة الماضية إثر اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية الأسبوع الماضى ضد مدنيين فى الحرب التى يخوضها ضد المعارضة المسلحة بالقرب من العاصمة السورية.