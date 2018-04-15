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فحص 100 حالة اشتباه وضبط مخدرات وسلاح نارى فى حملة بالشرقية

الأحد، 15 أبريل 2018 12:26 م
فحص 100 حالة اشتباه وضبط مخدرات وسلاح نارى فى حملة بالشرقية أسلحة


الشرقية- فتحية الديب
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شنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، حملة مكبرة بالتنسيق مع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر، وبقيادة اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، وبإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، على عدد من المراكز لضبط الخارجين عن القانون.

 

وتمكنت الحملات من ضبط، 100 حالة إشتباه وفحص 7 عمارات بإجمالى 35 شقة، بحملة مكبرة بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وضبط " عبد الرحيم أ م ب" 26 سنة عاطل مقيم عزبة الحريرى، دائرة قسم أول الزقازيق، بحوزته فرد خرطوش و50 جرام هيروين، و" خالد م ع" 37 سنة عاطل مقيم بلبيس، بحوزته 19 لفافة من مخدر البانجو، و" صابر ح أ ع" 28 سنة عاطل مقيم مركز الزقازيق، بحوزته 200 جرام هيروين، وسلاح أبيض، و" أدهم ع ح" 30 سنة عاطل مقيم كفر الزقازيق البحرى، و" محمدى م ن" 31 سنة عاطل مقيم كفر الزقازيق البحرى، بحوزته فرد خرطوش، و" عبد الوكيل أ خ" 45 سنة عاطل مقيم السنيطة مركز فاقوس، بحوزته سلاح نارى و2 طلقة، و3 كيلو بانجو.


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