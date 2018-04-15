غدا.. بدء مفاوضات حول مشروع الثلاثى الغربى بالأمم المتحدة بشأن سوريا

غدا.. بدء مفاوضات حول مشروع الثلاثى الغربى بالأمم المتحدة بشأن سورياالأحد، 15 أبريل 2018 10:54 ص
العدوان الثلاثى على سوريا
إضافة تعليق
أعلن مصدر دبلوماسى غربى، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تبدأ المفاوضات حول مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا لمجلس الأمن بشأن سوريا غدا الاثنين .
وأفاد المصدر الدبلوماسى فى تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية بدون الكشف عن هويته بأن "المحادثات ستبدأ غدا الاثنين"، ولكنه رفض تحديد الموعد الذى سيطرح فيه مشروع القرار للتصويت.
يشار إلى أن الثلاثى الغربى ( الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) سلم مشروع القرار إلى الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولي، الذى يدين استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا، وينص على إنشاء آلية للتحقيق فى مثل هذه الحوادث.ويحث مشروع القرار الذى أعدته فرنسا، الحكومة السورية على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
إضافة تعليق
غارات "الثلاثى" على سوريا فى عيون بكين.. الحكومة الصينية ترفض وتؤكد: عدوان على السيادة.. ومحللون: أهداف أمريكا من الهجوم الصاروخى تقوية العلاقات مع الحلفاء وتقليص نفوذ طهران وموسكو.. وواشنطن تتراجع فى عهد ترامب
"النعيمى" قصة إرهابى قطرى يحتفى "تميم" بزواج نجله.. تنظيم الحمدين يسخّر الإعلام لمباركة الزواج.. النعيمى مهندس تمويل العمليات الإرهابية من خلال التبرعات.. أدرجته واشنطن كإرهابى دولى.. والدوحة تواصل حمايته
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة