غدا.. بدء مفاوضات حول مشروع الثلاثى الغربى بالأمم المتحدة بشأن سوريا







نيويورك (أ ش أ)

أعلن مصدر دبلوماسى غربى، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تبدأ المفاوضات حول مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا لمجلس الأمن بشأن سوريا غدا الاثنين .

وأفاد المصدر الدبلوماسى فى تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية بدون الكشف عن هويته بأن "المحادثات ستبدأ غدا الاثنين"، ولكنه رفض تحديد الموعد الذى سيطرح فيه مشروع القرار للتصويت.

يشار إلى أن الثلاثى الغربى ( الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) سلم مشروع القرار إلى الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولي، الذى يدين استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا، وينص على إنشاء آلية للتحقيق فى مثل هذه الحوادث.ويحث مشروع القرار الذى أعدته فرنسا، الحكومة السورية على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.