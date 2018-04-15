عادل الجبير: القرار الأمريكى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل له آثار سلبية

عادل الجبير: القرار الأمريكى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل له آثار سلبيةالأحد، 15 أبريل 2018 07:58 م
وزير الخارجية السعودى عادل الجبير
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قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن القرار الأمريكى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كان له آثار سلبية، وقوبل هذا القرار بالإدانة والشجب من كافة الأطراف الدولية.
وأضاف فى كلمته خلال البيان الختامى بالقمة العربية: "موقفنا واضح بأن القدس الشرقية هى عاصمة دولة فلسطين، ولا ينبغى وجود أى قرار قد يخل بالتوازن فى هذه المنطقة".
وأكد أن القدس ستظل عاصمة لفلسطين، وسنحافظ على العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن هذه العلاقات استراتيجية وقوية.
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