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صور.. وزير الخارجية الليبى يبحث مع "موجرينى" مكافحة الهجرة غير الشرعية

الأحد، 15 أبريل 2018 06:16 م
صور.. وزير الخارجية الليبى يبحث مع "موجرينى" مكافحة الهجرة غير الشرعية وزير الخارجية الليبى يبحث مع موجرينى مكافحة الهجرة غير الشرعية


كتب أحمد جمعة
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التقى وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة، الأحد، مع فردريكا موجريني الممثل السامى فى الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية، وذلك على هامش انعقاد قمة الرؤساء والقادة والملوك والزعماء العرب التاسعة والعشرون المنعقدة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافى العالمى (إثراء) بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.
 
 
وقال المكتب الإعلامى للخارجية الليبية، إن اللقاء تناول ملف الأزمة الليبية وآخر المستجدات فى المنطقة.
 
 
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على الدور الأوروبى الريادى فيما يخص القضايا ذات الأهتمام المشترك مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب وتأمين وحماية الحدود.
 
 
كما تباحث الجانبان حول تطوير التعاون القائم بين ليبيا والاتحاد الأوروبي فى الجوانب المختلفة وخاصة في مجال بناء القدرات لحرس السواحل والأجهزة الأمنية والتمكين الأقتصادي للشباب والمرأة الليبية .
 
وتطرق المسئولان إلى نتائج اجتماع إعلان نيامى لأمن الحدود الذي إنعقد مؤخرا بجمهورية النيجر، بالإضافة إلى مناقشة  آخر التحضيرات والإستعدادات نحو التوجه في المسار الديمقراطي الانتخابي في ليبيا.
 
وفى هذا الصدد، أشاد الوزير الليبى بأهمية استمرار التنسيق المشترك بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي في المحافل الدولية والإقليمية، مبديا تفاؤله لاستئناف عمل بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا من العاصمة طرابلس فى القريب العاجل. 
 
كما أكد الجانبان على الجهود الأوروبية داخل المجموعة الدولية حيال ملف الأزمة الليبية، الأمر الذى سينعكس من خلال جهود الأمم المتحدة المبذولة لتحقيق الاستقرار و استتباب الأمن فى ليبيا مما ينعكس على المنطقة العربية والأفريقية وحوض البحر الأبيض المتوسط.
 
وبمناسبة اللقاء وجه الوزير الليبى محمد سيالة دعوة رسمية لفريدريكا موجرينى لزيارة العاصمة طرابلس فى أقرب فرصة ممكنة.

وزير الخارجية الليبى يبحث مع موجرينى مكافحة الهجرة غير الشرعية (1)
وزير الخارجية الليبى يبحث مع موجرينى مكافحة الهجرة غير الشرعية 

وزير الخارجية الليبى يبحث مع موجرينى مكافحة الهجرة غير الشرعية (2)
وزير الخارجية الليبى يبحث مع موجرينى مكافحة الهجرة غير الشرعية 

وزير الخارجية الليبى يبحث مع موجرينى مكافحة الهجرة غير الشرعية (3)
 

وزير الخارجية الليبى يبحث مع موجرينى مكافحة الهجرة غير الشرعية (4)
 

 


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