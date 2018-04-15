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الأحد، 15 أبريل 2018 08:49 م
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صور.. مقتل شخص فى تفجير استهدف موكب مرشح للانتخابات التشريعية بالعراق

الأحد، 15 أبريل 2018 08:26 م
صور.. مقتل شخص فى تفجير استهدف موكب مرشح للانتخابات التشريعية بالعراق استهدف موكب مرشح للانتخابات التشريعية


بغداد (أ ف ب)
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انفجرت سيارة مفخخة، الأحد، فى مدينة كركوك، أثناء مرور موكب لمرشح للانتخابات التشريعية العراقية المقررة فى 12 مايو، ما أدى إلى مقتل مدنى وإصابة 11 شخصاً، بحسب ما أفاد مصدر أمنى.

ووقع الانفجار فى حى الخضراء وسط مدينة كركوك، فى شمال بغداد، بحسب المصدر الذى أفاد عن "استشهاد مدنى وإصابة 11 آخرين بينهم ثلاثة من (عناصر) حماية المرشح عن جبهة تركمان كركوك عمار هدايا كهيه"، ولم تتبنّ أى جهة التفجير حتى الساعة.

ورحّب التركمان وكذلك العرب باستعادة القوات الحكومية السيطرة فى منتصف أكتوبر على محافظة كركوك المتنازع عليها، حيث كان يسيطر الأكراد على مناطق كثيرة بينها مركز المحافظة.

ومذاك، اندلعت أعمال عنف فى المحافظة خصوصا بين مقاتلين أكراد ووحدات تركمانية فى الحشد الشعبى، وكهية هو مستشار رئيس هيئة الحشد الشعبى فالح الفياض.

وقبل أسبوع، قُتل أربعة اشخاص وأصيب سبعة آخرون بينهم مرشحة للانتخابات فى هجوم انتحارى بحزام ناسف استهدف مقرا حزبيا فى بلدة هيت، فى محافظة الانبار غرب البلاد. وأعلن تنظيم داعش فى بيان تبنيه للاعتداء.

استهدف موكب مرشح للانتخابات التشريعية
استهدف موكب مرشح للانتخابات التشريعية

 

المحققون فى موقع الحادث
المحققون فى موقع الحادث

 

انتشار قوات الامن بموقع الانفجار
انتشار قوات الامن بموقع الانفجار

 

جانب من الانفجار
جانب من الانفجار

 


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