صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد افتتاح اللقاء التعريفى لبرنامج المعلمون أولا







الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مراسم افتتاح اللقاء التعريفى لبرنامج المعلمون أولا الذى نظمته واستضافته مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية،والذى أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمسرح الرومانى.

يأتى ذلك فى إطار تفعيل المشروع الرئاسي لبرنامج المعلمين أولا،والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم،تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم،يرافقه الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم،وفاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية،وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية،والعميد وجيه عباس مدير الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظة وبحضور وكلاء الوزارة مديرى العموم لمديريات التربية والتعليم بمحافظات بورسعيد،والسويس، وجنوب وشمال سيناء،وجميع مديري الإدارات التعليمية وممثلي ورؤساء مجالس الأمناء والمعلمين.

وتناول اللقاء استعراض ومناقشة عدة مباحثات من بينها التنمية المهنية المستمرة،ومبحث التعليم،ومبحث التدريس ومبحث التقويم ومبحث البيئة،ومن خلال مناقشة المبحث ألأول والذى تضمن مجتمعات الممارسة،والمعلم المتأمل وإنطباعات بعض المشاركين فى المشروع يندرج تحت هذه الموضوعات،والتدريس وأثره على تطوير وتحصيل وإنجاز المتعلمين،مع تحسين طرق التدريس عند الضرورة،وتقيم الأداء مع الالتزام بتحسين ممارسته من خلال التنمية المهنية المناسبة،كذلك أن يمتلك المعلم مدخلا إبداعيا ناقداً تجاه الابتكار بشكل بناء،مع الاستعداد لتعديل ممارساته عندما يحدد التحسينات والفوائد.

كما تناول المؤتمر مبحث التعليم والذى يظهر مدى معرفة وفهم وكيف يتعلم المتعلمون ومعرفة وفهم كيف تؤثر أساليب التعليم على التدريس،وتضمنت فعاليات البرنامج تقديم عروض تعليمية حول أساليب التيسير ومهارات توجيه المعلمين بما ينعكس على تنمية السلوكيات المهنية لدى المعلمين وبالتالى على العملية التعليمية برمتها.

وخلال المؤتمر أكد محافظ الإسماعيلية على أن الاهتمام برفع مستوى أداء المعلم يأتي على رأس وأولى أولويات خطة تطوير التعليم بشكل عام،بإعتبار أنه المحوروالركيزة الأساسية لمنظومة التعليم وأحد أهم أضلاعها.

ومن جهته أكد الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم،إن البرنامج يمثل نواة حقيقة للتغيير المرجو فى تطوير التعليم المصرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،والارتقاء بالعلم والمعلمين الطلاب،مطالبا المعلمين ببذل المزيد من الجهد في عملهم لرفع شأن الوطن.