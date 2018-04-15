صور.. مأساة محمد مبيض محارة سقط أثناء العمل ويحتاج عملية توصيل وتر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تعيش أسرة مبيض محارة بقرة الدهاشنة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، مأساة حقيقة، بعد إصابة الزوج أثناء سقوطه من أحد الطوابق العليا أثناء العمل، وتعرضه لإهمال طبى أثناء إجراء عملية جراحية له بمستشفى الزقازيق الجامعى.

الأسرة تعيش المأساة منذ سنة تقريبا، عندما خرج الأب محمد محمد فؤاد 36 سنة ويعمل مبيض محارة، إلى عمله كما أعتاد يخرج كل صباح يبحث عن عمل، وأثناء قيامة بأعمال المحارة سقط من أحد الطوابق العليا أرضا، وأصيب بكسور بالساقين، وتم نقله لمستشفى بلبيس العام الذى قام بتحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.

وقال محمد، إنه فوجئ بنفسه داخل قسم العظام بمستشفى الزقازيق الجامعى، بعد إجراء عملية له، ومكث بالمستشفى مدة 7 أيام، ثم خرج وعاد مرة ثانية مكث فيها 17 يوما، إلى أن أرسله قسم العظام لقسم التجميل، وظل كذلك حتى خرج من المستشفى.

واستطرد محمد: "شعرت بعدم تحسن بعد إجراء العملية، وتزايد الآلم فذهبت إلى طبيب خاص، فتبين أن تعرضت لإهمال طبى أثناء توصيل الوتر فى قدمى بالعملية الجراحية، على يد طبيب بقسم العظام.

وتابع محمد: "توجهت إلى مستشفى عين شمس التخصصى، وتابعت رحلة العلاج هناك على نفقة الدولة وأجريت 11 عملية جراحية، ومازلت احتاج لإجراء عملية توصيل وتر صناعى"، موضحا أنه متزوج ولديه 4 أطفال، وليس لديه دخل ثابت، يعيش منه بعد إصابته وعجزه عن العمل، لحين إجراء العملية والوقوف على رجليه مرة ثانية.

فيما قالت زوجته، إنها توجهت إلى الشئون الاجتماعية بوحدة النوية، لعمل معاش شهرى يتعيشون منه، ولكنها قدمت الأوراق منذ 7 أشهر دون أى استجابة، وليس لديهم دخل ثابت.

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