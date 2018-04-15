video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مأساة أسرة حاصرها المرض والدين بالمنيا.. أم الأيتام: عايشين فى أوضة

الأحد، 15 أبريل 2018 12:36 م
صور.. مأساة أسرة حاصرها المرض والدين بالمنيا.. أم الأيتام: عايشين فى أوضة الأسرة الفقيرة


المنيا – حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

داخل حجرة واحدة بمساكن بدوى على طريق قرية تله بمحافظة المنيا، تعيش أم لأربعة 4 أيتام تستيقظ مبكرا كل يوم لتبحث لهم عن لقمة العيش، حيث تحمل القليل من الخضروات على كتفها لتتمكن من الإنفاق على الأسرة ودفع إيجار تلك الحجرة الذى تجاوز 200 جنيه.

وقالت أم على: "زوجى توفى منذ 10 سنوات وترك لى حملا ثقيلا وتركنا فى حجرة واحده داخل مساكن الإيواء بعزبة بدوى، و4 من الأبناء بنتين وولدين أحدهما مصاب بالصرع ويحتاج إلى علاج وإجراء عملية جراحية فى العمود الفقرى والوجه علاج ويدعى على محمد فتحى 18 سنة".

 

تابعت: "أعمل ليل نهار حتى لا نطرد من تلك الحجرة وحتى استطيع توفير لقمة العيش، ولكننى لا أملك من المال شيئا فما كان إلا أن أحصل على الخضروات بالأجل من أحد التجار وأعود إليه فى نهاية اليوم بقيمة البضاعة التى حصلت عليها واستقطع منها، ما رزقنى الله به".

واستطردت أم على حديثها: "نعيش بمفردنا وبنام على الأرض منذ وفاة زوجى وليس لنا دخل سوى 320 جنيهًا من التضامن الاجتماعى وكانت لحظة الوفاة صعبة ولكن الحمد لله نستطيع أن نعيش حتى تمكنت من زواج بنتى ولم يتبق سوى ابنى على الذى يجلس على الفراش ولا يتحرك فهو غير قادر على العمل والجميع يرفض تشغيله لأنه يصاب بحالة عصبية مفاجئة تجعله يسقط على الأرض مما يؤدى إلى إصابته، وفى المرة الأخيرة سقط على الأرض فكسرت أسنانه وضلوعه وأبناء الحلال أخذوه إلى المستشفى وأجرى عملية جراحية وقام الأطباء بتركيب شرائح ومسامير فى ظهره حتى أصبح غير قادر على العمل".

 

واضافت أم على قائلة: "شقيقه الأصغر حاول أن يوفر له العلاج فاستدان بمبلغ 8 آلاف جنيه، ولم يستطع الوفاء به ودخل السجن بسبب محاولته مساعدة شقيقه فى توفير الدواء، وأقسمت أننا لم نأكل اللحم منذ أكثر من عام وليس لى أمنية فى الحياة سوى قليل من البضاعة أقوم ببيعها والإنفاق على هذا الشاب العاجز".

 

ومن ناحيته قال على أحمد محمد، الشاب المريض: " لا استطيع الحركة والجميع يرفض تشغيلى لأنى أصاب بحالة صرع حيث أسقط على الأرض فاجأة مما يؤدى إلى إصابتى وأنا الآن أخرج من الحجرة مطلقا".

 

وتابع على: "أهل الخير أحضروا لنا تليفزيون قديم حتى لا أخرج من المنزل ووالدتى هى من تنفق على وتقوم ببيع الخضروات تذهب فى الصباح الباكر وتعود آخر اليوم حتى تحضر لنا 10 جنيهات نأكل بها وأحيانا البضاعة تخسر وتراكمت علينا الديون وأنا لا أملك أى شيئ أقوم به سوى البكاء فقط".

 

للتواصل ت/ 01140314548

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مأساة شقيقتين بسوهاج تعانيان من إعاقة ذهنية وأسرتهما تطالب بعلاجهما

اخبار مصر

اخبار المحافظات

ديون

المنيا

محافظ المنيا

صرع




لا تفوتك
الصحة تكثف بحثها للكشف عن بيانات طبيب روج لختان الإناث على السوشيال ميديا

الصحة تكثف بحثها للكشف عن بيانات طبيب روج لختان الإناث على السوشيال ميديا

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

صور .. لوحات رواد الفن التشكيلى فى مزاد علنى بلندن... 3 لوحات لمحمود سعيد للبيع وحجب ثمن لوحة الفتاة لحين فتح المزاد.. و3 أعمال لحسين بيكار يقدر ثمنهم بـ 110 ألف يورو.. والسريالية المصرية تسيطر على الفعالية

صور .. لوحات رواد الفن التشكيلى فى مزاد علنى بلندن... 3 لوحات لمحمود سعيد للبيع وحجب ثمن لوحة الفتاة لحين فتح المزاد.. و3 أعمال لحسين بيكار يقدر ثمنهم بـ 110 ألف يورو.. والسريالية المصرية تسيطر على الفعالية

الرياضة المصرية اليوم.. نظر دعوى مرتضى منصور ضد وزير الرياضة.. لجنة المسابقات تعلن مواعيد مؤجلات الدورى.. بطل الجابون يصل بورسعيد.. سيدات يد الأهلى فى مواجهة بريميرو الأنجولى فى البطولة الأفريقية للكؤوس

الرياضة المصرية اليوم.. نظر دعوى مرتضى منصور ضد وزير الرياضة.. لجنة المسابقات تعلن مواعيد مؤجلات الدورى.. بطل الجابون يصل بورسعيد.. سيدات يد الأهلى فى مواجهة بريميرو الأنجولى فى البطولة الأفريقية للكؤوس

علشان مبتعرفش تسوق طلقها.. تعرف على أغرب حالات الانفصال وتفسير الطب النفسى

علشان مبتعرفش تسوق طلقها.. تعرف على أغرب حالات الانفصال وتفسير الطب النفسى

الإسماعيلى: كالديرون "يفك السلك" خلال أيام وجاهزون للزمالك أو الإنتاج

الإسماعيلى: كالديرون "يفك السلك" خلال أيام وجاهزون للزمالك أو الإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة