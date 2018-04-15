صور.. رفع 30 طن قمامة ومخلفات صلبة بطهطا فى سوهاج







سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن رفع 30 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة مكبرة بمركز ومدينة طهطا، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز.

وشدد فى بيان على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتقديم اعلى مستوى من الخدمة للمواطنين.

ومن جانبه قال عدلى أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا انه تم القيام بحملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات بالتعاون مع رؤساء الوحدات القروية واستغلال الامكانيات المتاحة والعمل الجماعى، حيث تم رفع اكثر من 30 طن قمامة ومخلفات وأتربة ونقلها إلى المقلب الوسيط وجارى استمرار الحملات يوميا للحفاظ على مستوى النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الطرق والشوارع ورشها بالمياه.



رفع 30 طن مخلفات بطهطا



رفع 30 طن مخلفات بطهطا



رفع 30 طن مخلفات بطهطا



رفع 30 طن مخلفات بطهطا



رفع 30 طن مخلفات بطهطا