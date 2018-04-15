صور .. رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم يلتقى موظفى فرع اطسا لحل مشاكلهم







الفيوم – رباب الجالي

التقى اللواء هشام محمد درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالفيوم بموظفى فرع اطسا من المهندسين والمحاسبين والفنيين والقراء والمحصلين وعمال شبكات مياه وصرف صحى وذلك بمركز صيانة اطسا من أجل التواصل والاتصال المباشر مع العاملين بكافة مواقع الشركة المختلفة.

فى بداية اللقاء قال اللواء هشام درة ،ان الحفاظ على مياه الشرب من الاهدار والتوعية بأهمية المياه ضرورة حتمية لأن ذلك يعد اهدارا للمال العام بجانب إهدار مورد مائي هام وضروري دون وجه حق ،ويؤثر على حقوق الآخرين لأن من حق كل مواطن حصوله على كوب مياه شرب نظيف.

كما أضاف درة أن الشركة تقوم بدفع قيمة وثيقة الأمان دفعة واحدة للموظف الراغب بالتوقيع على هذه الوثيقة ثم تحصل المبلغ على أقساط شهرية دون فائدة ،وذلك من أجل حرص الشركة على المصلحة العامة للعاملين.

وأكد درة خلال اللقاء أن مكتبه مفتوح أمام كل الموظفين بالشركة لتلقى كافة المشاكل والشكاوى الخاصة بالعامل أو الموظف ،هذا بجانب المشاكل المتعلقة بسير العمل و قال "أنا دورى فى الشركة سماع كل الموظفين وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التى تعوق سير العمل وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب على الكل دون تفرقة" .

وحث رئيس الشركة فى بيان له اليوم كافة العاملين علي ضرورة تحرى الدقة فى المعلومات وعدم نشر الإشاعات حتى يتم التأكد من المعلومة لأن ذلك يحدث بلبلة وإثارة للرأى العام خاصة ،ونحن مرفق حيوى يخدم أكثر من 3،2 مليون نسمة داخل المحافظة،وأن الشركة تحقق نجاحات على أرض الواقع على كافة المستويات ويجب علينا جميعا أن نعمل جاهدين على إرضاء العميل وكسب ثقته وتأييده ،وتحسين الصورة الذهنية للشركة لدى المواطنين وذلك من خلال التواصل معه بصفة مستمرة وسرعة حل مشاكله وتلبيه كافة رغباته لأننا كعاملين فى الشركة نعمل فى إطار جماعى هدفنا الرئيسي هو خدمة العميل فالعمل الجماعى دائما ما يثمر بالنجاح أما العمل الفردى يؤدى فى النهاية للفشل.

كما استمع لمشاكل العاملين من كافة العاملين سواء قراء ومحصلين او محاسبين ومهندسين وفنيين وعمال ووعد بحل هذه المشاكل بالصبر والتحمل والارتقاء بالشركة وتجويد العمل الذى يضمن تقدم الشركة وريادتها وزيادة مواردها والحافظ على اصولها و محطاتها وشبكاتها لأن كل موظف له دور داخل الشركة فعلينا جميعا أن نحافظ على هذا الكيان.

وفى نهاية اللقاء قام درة بجولة تفقدية داخل مركز الصيانة ومركز خدمة العملاء و الإيرادات ووعد العاملين بالإيرادات وخدمة العملاء بتوفير مكان للملفات وأخر لمكاتب الإيرادات حتى تستوعب القراء والمحصلين خاصة فى أيام التوريد للخزينة وذلك من أجل الحفاظ على أموال الشركة