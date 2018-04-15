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صور ..حملة نظافة بشوارع مدينة الخانكة بالقليوبية

الأحد، 15 أبريل 2018 04:01 م
صور ..حملة نظافة بشوارع مدينة الخانكة بالقليوبية حملة نظافة بمدينة الخانكة


القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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نفذت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الخانكة برئاسة مجدى نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكه، اليوم الأحد، وبمشاركة طلال ربيع نائب رئيس المجلس، وعادل فودة وعادل فتحى مسؤلى النظافة، حملة نظافة بالمدينة شارع الترعة وشارع سعيد مكور.

كما شملت الحملة أمام الشئون الاجتماعية خلف العمارات وطريق المعهد الدينى حتى المستشفى النفسية وحديقة أمام التأمين الصحى السوق والميدان وأمام الإدارة الزراعية وأمام حديقة المشمش والمحكمة الجديدة والقديمة والبنك الأهلى وشارع مجلس المدينة وشارع السكة الحديد ويتم عمل النظافة على مستوى الوحدات ورفع التراكمات الى المقلب الرئيسى بابوزعبل.

 

حملة نظافة بشوارع مدينة الخانكة (1)
حملة نظافة بشوارع مدينة الخانكة 

 

حملة نظافة بشوارع مدينة الخانكة (2)
حملة نظافة بشوارع مدينة الخانكة 

 

حملة نظافة بشوارع مدينة الخانكة (3)
حملة نظافة بشوارع مدينة الخانكة 

 

حملة نظافة بشوارع مدينة الخانكة (4)
حملة نظافة بشوارع مدينة الخانكة 

 


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