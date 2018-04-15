صور.. حملة لرفع الإشغالات بحى غرب فى شبرا الخيمة







القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

شنت الأجهزة التنفيذية لحى غرب شبرا الخيمة برئاسة على الهميمي رئيس حى غرب، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، حمله للقضاء على ظاهرة الإشغالات وردع المخالفين وقامت القيادات التنفيذية لحى غرب متمثلة فى "امان عصر" نائب رئيس الحى ومحمد محمود وياسمينا السيد مساعدى رئيس الحى وهشام محمد حامد مدير الإشغالات وإدارة النظافة بالحى.

وأسفرت الحملة عن رفع العديد من الأشغالات الموجودة بشارع الجبانة المؤدى إلى قسم أول شبرا الخيمة والتحفظ على الأشغال المخالفة ورفع جميع المخلفات لتيسير الحركة للمواطنين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.