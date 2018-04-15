video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 04:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مدينة القوصية بأسيوط

الأحد، 15 أبريل 2018 03:28 م
صور .. حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مدينة القوصية بأسيوط ازاله التعديات


أسيوط - ضحا صالح
إضافة تعليق

شنت مدينة القوصية بمحافظة أسيوط،حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
 
وقالت المهندسة هويدا الشافعى فى بيان،إنه تم إزالة حالة تعدى 4 حالات تعدى على الأراضي الزراعية وحالتى تعدى املاك دولة،مشيرة إلى إنه تم التنسيق مع أعضاء إدارتى الاشغالات والمتابعة بالمركز، بالإضافة إلي مشاركة أعضاء الادارة الهندسية.
 
وأوضحت هويدا أنه سيتم التصدى للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حزم دون محاباة وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
إزالات (5)
إزالات 

إزالات (6)
ازاله التعديات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. إزالة التعديات على الأراضى بمركز جهينة فى سوهاج

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مركز القوصية

ازالة تعديات




لا تفوتك
تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لريال مدريد وميسى غاضب

تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لريال مدريد وميسى غاضب

أين تذهب أموال الرهبان؟.. الكنيسة تشترط تنازل الراهب عن كل أمواله لأسرته أو التبرع بها قبل رسامته باعتباره ميتًا ومتجهًا للحياة مع الله.. آباء الكنيسة الأوائل تركوا ميراثهم واتجهوا للصحارى فصاروا نموذجًا

أين تذهب أموال الرهبان؟.. الكنيسة تشترط تنازل الراهب عن كل أمواله لأسرته أو التبرع بها قبل رسامته باعتباره ميتًا ومتجهًا للحياة مع الله.. آباء الكنيسة الأوائل تركوا ميراثهم واتجهوا للصحارى فصاروا نموذجًا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وأسلاك كهربائية مكشوفة بالإسكندرية.. استغاثة من تكرار انقطاع المياه بشارع القاضى بعين شمس.. قارئ يناشد بتوصيل مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو هلال بالزقازيق

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وأسلاك كهربائية مكشوفة بالإسكندرية.. استغاثة من تكرار انقطاع المياه بشارع القاضى بعين شمس.. قارئ يناشد بتوصيل مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو هلال بالزقازيق

شاهد.. السعيد يتحدث عن الأيام الأولى بفنلندا ومشاركة مصر فى كأس العالم

شاهد.. السعيد يتحدث عن الأيام الأولى بفنلندا ومشاركة مصر فى كأس العالم

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة