صور .. حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مدينة القوصية بأسيوط

صور .. حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مدينة القوصية بأسيوطالأحد، 15 أبريل 2018 03:28 م
ازاله التعديات
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شنت مدينة القوصية بمحافظة أسيوط،حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وقالت المهندسة هويدا الشافعى فى بيان،إنه تم إزالة حالة تعدى 4 حالات تعدى على الأراضي الزراعية وحالتى تعدى املاك دولة،مشيرة إلى إنه تم التنسيق مع أعضاء إدارتى الاشغالات والمتابعة بالمركز، بالإضافة إلي مشاركة أعضاء الادارة الهندسية.
وأوضحت هويدا أنه سيتم التصدى للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حزم دون محاباة وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
إزالات
ازاله التعديات
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