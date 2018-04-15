صور .. حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مدينة القوصية بأسيوط







أسيوط - ضحا صالح

شنت مدينة القوصية بمحافظة أسيوط،حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقالت المهندسة هويدا الشافعى فى بيان،إنه تم إزالة حالة تعدى 4 حالات تعدى على الأراضي الزراعية وحالتى تعدى املاك دولة،مشيرة إلى إنه تم التنسيق مع أعضاء إدارتى الاشغالات والمتابعة بالمركز، بالإضافة إلي مشاركة أعضاء الادارة الهندسية.

وأوضحت هويدا أنه سيتم التصدى للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حزم دون محاباة وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.