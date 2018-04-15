صور.. حرق العلم الأمريكى خلال تظاهرة فى بغداد احتجاجا على قصف سوريا







بغداد (أ ف ب)

تظاهر الآف العراقيين، الأحد فى عدة مدن احتجاجا على الضربات الغربية فى سوريا، بدعوة من الزعيم الشيعى مقتدى الصدر، وحرق بعضهم العلم الأمريكى.

وهتف المتظاهرون فى ميدان التحرير فى وسط بغداد "توقفوا عن تدمير سوريا كما دمرتم بلدنا" بعد خمسة عشر عاما من اجتياح العراق، وفقا لمصورين من وكالة فرانس.

ولوح عشرات بأعلام عراقية وسورية، فيما قامت نساء يرتدين الشادور بحرق العلم الأمريكى وسط هتافات "لا لاميركا، لا لقصف الشعب السوري".

والسبت، اعرب العراق عن "القلق" بعد أن استهدفت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مواقع فى سوريا بعد اتهام الرئيس بشار الاسد بشن هجوم كيميائى على دوما فى السابع من إبريل.

وخلال الاحتجاجات فى بغداد والنجف والبصرة، تم ترداد هتافات ضد بريطانيا وفرنسا. واحرقت اعلام اميركية واسرائيلية فى البصرة حيث رفعت صور للرئيس الأمريكى دونالد ترامب عليها صليب احمر كبير.



الاعلام العراقية ترفرف خلال المظاهرة



جانب من المظاهرة ضد قصف سوريا



حرق العلم الأمريكى خلال تظاهرة فى بغداد



رفع العلم السورى فى العراق