video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 08:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. حرق العلم الأمريكى خلال تظاهرة فى بغداد احتجاجا على قصف سوريا

الأحد، 15 أبريل 2018 08:12 م
صور.. حرق العلم الأمريكى خلال تظاهرة فى بغداد احتجاجا على قصف سوريا حرق العلم الامريكى خلال مظاهرة فى بغداد


بغداد (أ ف ب)
إضافة تعليق

تظاهر الآف العراقيين، الأحد فى عدة مدن احتجاجا على الضربات الغربية فى سوريا، بدعوة من الزعيم الشيعى مقتدى الصدر، وحرق بعضهم العلم الأمريكى.

وهتف المتظاهرون فى ميدان التحرير فى وسط بغداد "توقفوا عن تدمير سوريا كما دمرتم بلدنا" بعد خمسة عشر عاما من اجتياح العراق، وفقا لمصورين من وكالة فرانس.

ولوح عشرات بأعلام عراقية وسورية، فيما قامت نساء يرتدين الشادور بحرق العلم الأمريكى وسط هتافات "لا لاميركا، لا لقصف الشعب السوري".

والسبت، اعرب العراق عن "القلق" بعد أن استهدفت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مواقع فى سوريا بعد اتهام الرئيس بشار الاسد بشن هجوم كيميائى على دوما فى السابع من إبريل.

وخلال الاحتجاجات فى بغداد والنجف والبصرة، تم ترداد هتافات ضد بريطانيا وفرنسا. واحرقت اعلام اميركية واسرائيلية فى البصرة حيث رفعت صور للرئيس الأمريكى دونالد ترامب عليها صليب احمر كبير.

الاعلام العراقية ترفرف خلال المظاهرة
الاعلام العراقية ترفرف خلال المظاهرة

 

جانب من المظاهرة ضد قصف سوريا
جانب من المظاهرة ضد قصف سوريا

 

حرق العلم الأمريكى خلال تظاهرة فى بغداد
حرق العلم الأمريكى خلال تظاهرة فى بغداد

 

رفع العلم السورى فى العراق
رفع العلم السورى فى العراق

 

طفلة تشارك فى الاحتجاج بالعلم السورى
طفلة تشارك فى الاحتجاج بالعلم السورى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتنياهو يحذر من تواجد إيران فى سوريا بعد الضربات الغربية على دمشق

حرق العلم الأمريكى

تظاهرة

بغداد

قصف سوريا

أخبار سوريا




لا تفوتك
فيديو.. مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

فيديو.. مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

غدا.. إجراء القرعة العلنية التكميلية لحاجزى أراضى الإسكان المتميز

غدا.. إجراء القرعة العلنية التكميلية لحاجزى أراضى الإسكان المتميز

السيسي يضع النقاط على الحروف أمام القمة العربية: منطقتنا تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها.. ويؤكد: الحق العربى فى القدس غير قابل للمساومة.. مصير سوريا فى يد شعبها.. ولن نقبل بقصف عناصر يمنية للمدن السعودية

السيسي يضع النقاط على الحروف أمام القمة العربية: منطقتنا تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها.. ويؤكد: الحق العربى فى القدس غير قابل للمساومة.. مصير سوريا فى يد شعبها.. ولن نقبل بقصف عناصر يمنية للمدن السعودية

أكبر موازنة فى تاريخ مصر تحت القبة.. تقدر بتريليون و725 مليار جنيه.. تستهدف فائض أولى 2%.. وزيرا المالية والتخطيط: اقتصادنا بدء مرحلة التعافى الكلى ووجوب استمرار برنامج الإصلاح.. و"عبد العال" يحيلها للجنة الخطة

أكبر موازنة فى تاريخ مصر تحت القبة.. تقدر بتريليون و725 مليار جنيه.. تستهدف فائض أولى 2%.. وزيرا المالية والتخطيط: اقتصادنا بدء مرحلة التعافى الكلى ووجوب استمرار برنامج الإصلاح.. و"عبد العال" يحيلها للجنة الخطة

مكرم المنياوى.. ورحل القبطى "مداح الرسول"

مكرم المنياوى.. ورحل القبطى "مداح الرسول"

عبدالله السعيد يخسر فى أول ظهور مع "كوبيون بالوسورا" بالدورى الفنلندى

عبدالله السعيد يخسر فى أول ظهور مع "كوبيون بالوسورا" بالدورى الفنلندى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة