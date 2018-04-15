صور.. جامعة المنيا تشارك فى افتتاح مركز إعداد القادة بحلوان







المنيا حسن عبد الغفار

شارك الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى افتتاح مركز إعداد القادة بحلوان بعد تجديده، والذى افتتحه الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفني، والدكتور أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق، حيث شملت أعمال التطوير فى معهد إعداد القادة بحلوان، تطوير قاعة احتفالات كبرى، ومبنى إسكانى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومبانى فندقية على هيئة "فيلل" للطالبات، ومسجد، ومسرح روماني، كما قامت جامعة المنيا بتجديد البرجولة.

رافق رئيس جامعة المنيا ونائبه، الدكتور هانى العربى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ووفد طلابى من رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة والمكون من 16 طالب، ومحمد صبحى مشرف الوفد.

وتجدر الإشارة بأن مركز إعداد القادة الذى انتهى من تطويره يستهدف استئناف الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية التى تسهم فى تكوين شخصيات الطلاب، واستئناف البطولات الرياضية التى تقوى روح المنافسة بين الطلاب فى الأنشطة الرياضية المختلفة.

وعلى هامش الافتتاح أقيم يوم رياضى شارك فيه وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات وطلاب الجامعات المصرية.



جامعة المنيا تشارك فى افتتاح مركز إعداد القادة



جامعة المنيا تشارك فى افتتاح مركز إعداد القادة



جامعة المنيا تشارك فى افتتاح مركز إعداد القادة



جامعة المنيا تشارك فى افتتاح مركز إعداد القادة



جامعة المنيا تشارك فى افتتاح مركز إعداد القادة



جامعة المنيا تشارك فى افتتاح مركز إعداد القادة



جامعة المنيا تشارك فى افتتاح مركز إعداد القادة