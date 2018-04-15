صور.. افتتاح فعاليات الدورة السادسة من منتدى الإسكندرية

الإسكندرية-هناء أبو العز

افتتح بيتر ويدرود، مدير المعهد السويدى بالإسكندرية فعاليات الدورة السادسة من منتدى الإسكندرية للإعلام "ضد الأخبار الكاذبة والمفبركة"، والتى انطلقت جلساتها صباح اليوم وتستمر ثلاثة أيام.

وتحدث ويدرود - خلال الافتتاح - عن دور المعهد السويدى كشريك للمنتدى منذ إنشائه إيمانًا بدوره فى حرية تدفق المعلومات ما ينعكس إيجابًا فى سبيل مواجهة الأخبار الكاذبة والمفبركة، مشيرًا إلى قدرة الإعلام فى تنمية المجتمعات عن طريق المعرفة.

وعبر مدير المعهد السويدى عن نجاح تجربة المنتدى على مدار ست سنوات من العمل، فى مناقشة العديد من القضايا التى تهم العاملين فى الحقل الإعلامى وتبادل الخبرات بين العديد من التجارب.

يرعى المنتدى الشركة المصرية للاتصالات WE ومركز كمال أدهم سنتر بالجامعة الامريكية ومعهد جوته الالمانى والتحرير لاونج والعهد الفرنسى، بالإضافة لجريدة اليوم السابع وموقع مصراوى واعلام.أورج.

بدوره، تناول أحمد عصمت، المدير التنفيذى لمنتدى الإسكندرية للإعلام، نجاح "مقهى الشباب للتبادل المعرفي" والتى قامت خلال أربع ساعات ونصف الساعة فى تبادل الخبرات والمعارف المختلفة بمختلف الوطن العربى، قام المشاركون بإدارتها بأنفسهم، ضمن 32 ساعة تدريب تضمها الدورة السادسة من منتدى الإسكندرية للإعلام.

وتعرض عصمت خلال كلمته إلى قدرة التواصل بين المشاركين فى المنتدى للوصول إلى آليات أكثر قدرة على تحسين المحتوى الإعلامى والارتقاء بمستواه إضافة إلى مواجهة الأخبار الكاذبة والمفبركة.

قالت آنا هدنمو رئيس اتحاد الناشرين فى السويد، أن الطريقة الوحيدة لمواجهة هو استكمال صناعة الأخبار الجيدة والحرص على وضعها فى موقعها الصحيح، مشيرة إلى أن "لدينا الحرية فى التعبير ومستوى عالى من الثقة فى النظام والحكومة والإعلام".

وأشات هدنمو إلى أن المعلومات المغلوطة توجد فى التقارير المنحازة والموجهة، لافتة إلى استطلاعات رأى فى السويد تفيد بأن 57% من الشعب يثقون فى الإعلام، بينما 40% لم يرحبوا بفكرة دخول اللاجئين أو المهاجرين. وأضافت أن البعض اعتبر أن رفض اللاجئين عنصرية، وعبر أخرون عن قلقهم من تأثير دخول اللاجئين على مستقبل البلاد.

يذكر أن اليوم الأول للمنتدى شهد تسع جلسات أقيمت بشكل متوازى ناقشت عدة محاور رئيسية بالإضافة إلى المؤتمر الأكاديمى لأساتذة الإعلام بكليات ومعاهد الإعلام بمختلف الجامعات المصرية.

وتتضمن الدورة الحالية من المنتدى ورش عمل فى مجال مكافحة الأخبار الكاذبة والفبركة الصحفية؛ بهدف تنمية وتطوير قدرات العاملين فى المجال، بالإضافة إلى اجتماع خاص بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والإعلام، ومنتدى خاص بالتعليم الإعلامى فى الجامعات.

وتأتى الدورة الجديدة من المنتدى بعد أن توج بجائزة الإبداع العربى فى مجال الإعلام من مؤسسة الفكر العربى أواخر عام 2016؛ لما لاقاه من أصداء على مستوى الوطن العربى، ناقش خلالها العديد من الموضوعات التى تمس الشأن الإعلامى.

وشهد المنتدى على مدار دوراته الخمس السابقة ما يزيد عن مائتى محاضرة بمشاركة 500 مشارك من مختلف الدول العربية، و162 مدربًا، فضلًا عن الإسهام فى نجاح 50 مشروع ومبادرة إعلامية.