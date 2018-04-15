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صور..اعتقالات واشتباكات أمام سفارة أمريكا فى تشيلى رفضاً للعدوان على سوريا

الأحد، 15 أبريل 2018 02:08 ص
صور..اعتقالات واشتباكات أمام سفارة أمريكا فى تشيلى رفضاً للعدوان على سوريا مظاهرة أمام سفارة أمريكا فى تشيلى


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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نظم العشرات فى تشيلى مظاهرة أمام السفارة الأمريكية بسانتياجو، تأييداً لسوريا ورفضا للعدوان الثلاثى عليها، حيث استهدفت القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية عددا من المواقع فى سوريا فى عملية أدعى الغرب أنها جاءت لمعاقبة دمشق على شنها هجوما كيميائيا مزعوما فى دوما بالغوطة الشرقية .

وانتشرت قوات الأمن بمحيط السفارة الأمريكية عقب اندلاع المظاهرة واشتبكت مع المحتجين والقت القبض على عددا منهم، ورفع المتظاهرون الأعلام السورية وشعارات تندد بالعدوان على سوريا، وردد المتظاهرون هتافات ضد الدول المعادية لسوريا.

اشتباكت أمام السفارة الأمريكية فى تشيلى
اشتباكت أمام السفارة الأمريكية فى تشيلى

 

جانب من الاحتجاجات ضد العدوان على سوريا
جانب من الاحتجاجات ضد العدوان على سوريا

 

اعتقال إحدى المتظاهرات
اعتقال إحدى المتظاهرات

 

شرطة تشيلى تعتقل إحدى الناشطات
شرطة تشيلى تعتقل إحدى الناشطات

 

اعتقال أحد المحتجين
اعتقال أحد المحتجين

 

 


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