صور..اعتقالات واشتباكات أمام سفارة أمريكا فى تشيلى رفضاً للعدوان على سوريا







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

نظم العشرات فى تشيلى مظاهرة أمام السفارة الأمريكية بسانتياجو، تأييداً لسوريا ورفضا للعدوان الثلاثى عليها، حيث استهدفت القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية عددا من المواقع فى سوريا فى عملية أدعى الغرب أنها جاءت لمعاقبة دمشق على شنها هجوما كيميائيا مزعوما فى دوما بالغوطة الشرقية .

وانتشرت قوات الأمن بمحيط السفارة الأمريكية عقب اندلاع المظاهرة واشتبكت مع المحتجين والقت القبض على عددا منهم، ورفع المتظاهرون الأعلام السورية وشعارات تندد بالعدوان على سوريا، وردد المتظاهرون هتافات ضد الدول المعادية لسوريا.



اشتباكت أمام السفارة الأمريكية فى تشيلى



جانب من الاحتجاجات ضد العدوان على سوريا



اعتقال إحدى المتظاهرات



شرطة تشيلى تعتقل إحدى الناشطات