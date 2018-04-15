صور..اعتقالات واشتباكات أمام سفارة أمريكا فى تشيلى رفضاً للعدوان على سوريا

صور..اعتقالات واشتباكات أمام سفارة أمريكا فى تشيلى رفضاً للعدوان على سورياالأحد، 15 أبريل 2018 02:08 ص
مظاهرة أمام سفارة أمريكا فى تشيلى
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نظم العشرات فى تشيلى مظاهرة أمام السفارة الأمريكية بسانتياجو، تأييداً لسوريا ورفضا للعدوان الثلاثى عليها، حيث استهدفت القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية عددا من المواقع فى سوريا فى عملية أدعى الغرب أنها جاءت لمعاقبة دمشق على شنها هجوما كيميائيا مزعوما فى دوما بالغوطة الشرقية .
وانتشرت قوات الأمن بمحيط السفارة الأمريكية عقب اندلاع المظاهرة واشتبكت مع المحتجين والقت القبض على عددا منهم، ورفع المتظاهرون الأعلام السورية وشعارات تندد بالعدوان على سوريا، وردد المتظاهرون هتافات ضد الدول المعادية لسوريا.
اشتباكت أمام السفارة الأمريكية فى تشيلى
جانب من الاحتجاجات ضد العدوان على سوريا
اعتقال إحدى المتظاهرات
شرطة تشيلى تعتقل إحدى الناشطات
اعتقال أحد المحتجين
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مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة
هنا دمشق من القاهرة.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد العسكرى على الساحة السورية.. الخارجية تؤكد رفضها القاطع لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.. وتدعو الدول الكبرى للدفع بالحل السلمى للأزمة بعيدا عن الاستقطاب
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