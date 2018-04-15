صور..أهالى قرية الفيما بأسيوط بشيعون جثمان الشهيد "أبو العلا تركى" بمسقط رأسه







أسيوط - هيثم البدرى

شيع الآلاف من أهالى قرية الفيما التابعة لمركز الفتح جثمان الشهيد "محمد أبو العلا تركى" الذى استشهد ضمن شهداء الوطن الذين استشهدوا فجر أمس السبت، خلال العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، ووصلت قبل قليل الجنازة إلى مقر إقامة أسرته، وذلك بحضور اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، واستقبل أهالى القرية ، والقرى المجاورة جثمان الشهيد بهتافات "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"، وأدى الأهالى صلاة الجنازة بمسجد عبد الرحمن أحد مساجد القرية.

وقال طه حسن تركى "ابن عم" الشهيد، إن الشهيد يبلغ من العمر 21 عاما وهو من أسرة بسيطة وله شقيقين وهما مدحت وحسام، يعملان باليومية بالقاهرة، ووالده فلاح ووالدته ربة منزل وكان الشهيد من أحب الشخصيات بالبلدة وسبحان الله وكأنه كان يعلم أنه سيكون من الشهداء، مؤكدا إن الخبر وقع على كل الأسرة كالصاعقة نظرا لإرتباطهم الشديد به، وحب أهالى البلد له لشخصيته الوقورة والمحترمة واحترامه للكبير والصغير بالقرية.

وأضاف أحمد حماد أحد جيران الشهيد أن أسرته علمت بخبر وفاته من خلال إتصال من الكتيبة التى كان فيها، ولم يصدقوا الخبر فى البداية ولكن سرعان ما تأكد الخبر من خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وأضاف حماد، إن الشهيد قضى من الجيش سنة و3 أشهر ، وكان دائم الإتصال بأسرته وأهل منزله.























