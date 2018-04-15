video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 01:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور..أهالى قرية الفيما بأسيوط بشيعون جثمان الشهيد "أبو العلا تركى" بمسقط رأسه

الأحد، 15 أبريل 2018 12:45 ص
صور..أهالى قرية الفيما بأسيوط بشيعون جثمان الشهيد "أبو العلا تركى" بمسقط رأسه


أسيوط - هيثم البدرى
إضافة تعليق

شيع الآلاف من أهالى قرية الفيما التابعة لمركز الفتح جثمان الشهيد "محمد أبو العلا تركى" الذى استشهد ضمن شهداء الوطن الذين استشهدوا فجر أمس السبت، خلال العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، ووصلت قبل قليل الجنازة إلى مقر إقامة أسرته، وذلك بحضور اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، واستقبل أهالى القرية ، والقرى المجاورة جثمان الشهيد بهتافات "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"، وأدى الأهالى صلاة الجنازة بمسجد عبد الرحمن أحد مساجد القرية.

وقال طه حسن تركى "ابن عم" الشهيد، إن الشهيد يبلغ من العمر 21 عاما وهو من أسرة بسيطة وله شقيقين وهما مدحت وحسام، يعملان باليومية بالقاهرة، ووالده فلاح ووالدته ربة منزل وكان الشهيد من أحب الشخصيات بالبلدة وسبحان الله وكأنه كان يعلم أنه سيكون من الشهداء، مؤكدا إن الخبر وقع على كل الأسرة كالصاعقة نظرا لإرتباطهم الشديد به، وحب أهالى البلد له لشخصيته الوقورة والمحترمة واحترامه للكبير والصغير بالقرية.

وأضاف أحمد حماد أحد جيران الشهيد أن أسرته علمت بخبر وفاته من خلال إتصال من الكتيبة التى كان فيها،  ولم يصدقوا الخبر فى البداية ولكن سرعان ما تأكد الخبر من خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وأضاف حماد، إن الشهيد قضى من الجيش سنة و3 أشهر ، وكان دائم الإتصال بأسرته وأهل منزله.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأزهر ناعيا شهداء سيناء: نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار المحافظات

شهداء سيناء




لا تفوتك
فيديو وصور.. لحظة وصول الرئيس السيسى إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية

فيديو وصور.. لحظة وصول الرئيس السيسى إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية

ترامب: المهمة أنجزت فى سوريا والضربات نفذت بإحكام

ترامب: المهمة أنجزت فى سوريا والضربات نفذت بإحكام

مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة

مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة

هنا دمشق من القاهرة.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد العسكرى على الساحة السورية.. الخارجية تؤكد رفضها القاطع لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.. وتدعو الدول الكبرى للدفع بالحل السلمى للأزمة بعيدا عن الاستقطاب

هنا دمشق من القاهرة.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد العسكرى على الساحة السورية.. الخارجية تؤكد رفضها القاطع لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.. وتدعو الدول الكبرى للدفع بالحل السلمى للأزمة بعيدا عن الاستقطاب

حيثيات براءة ريهام سعيد من تهمة خطف الأطفال: معدة البرنامج سعت للشهرة

حيثيات براءة ريهام سعيد من تهمة خطف الأطفال: معدة البرنامج سعت للشهرة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة