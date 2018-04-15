صور.. أسماء المكرمين فى عيد العلم بجامعة أسيوط والفائزين بجوائز علمية







أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، تكريم الجامعة اليوم لأبنائها وروادها المتميزين والحاصلين على جوائز الدولة وجوائز الجامعة خلال العامين الماضيين والذين أسهموا فى تحقيق الكثير من الإنجازات العلمية فى العديد من المجالات المختلفة، وذلك تقديراً لجهودهم المشهودة فى البحث العلمى، وذلك خلال احتفالها السنوى بعيد العلم .

حضر التكريم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبداللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المشرف على قطاع التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور عاطف أبو الوفا نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الوادى الجديد إلى جانب كوكبة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة أعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات، إلى جانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات .

وشمل التكريم الدكتور مازن محمد شفيق عبد السلام الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكهربائية كلية الهندسة لحصوله على جائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية لعام 2015 فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور محمد رجائى الطحلاوى الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة التعدين والفلزات كلية الهندسة لحصوله على جائزة العلوم لعام 2016 وذلك فى مجال العلوم الهندسية، بالإضافة إلى تكريم الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2015 وهم الدكتور حاتم محمد توغان سليمان الأستاذ المساعد بقسم طب الحيوان كلية الطب البيطرى وذلك فى مجال العلوم الزراعية، والدكتور محمود فهمى على الصبحى الأستاذ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة وذلك فى مجال العلوم الطبية والصيدلية، بالإضافة إلى تكريم الحاصلين على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التشجيعية المتقدمة لعام 2016 وهم الدكتور وليد أحمد السيد أحمد الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم وذلك فى مجال العلوم الأساسية (جائزة العلوم الكيميائية)، وفى مجال العلوم الأساسية (جوائز العلوم البيولوجية مناصفة بين كلاً من عماد عبد العزيز أحمد وعلاء الدين حامد الأستاذان المساعدان بقسم علم الحيوان بكلية العلوم وفى مجال العلوم الطبية الدكتور وائل محمد أحمد سليمان الأستاذ المساعد بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب .

كما تم تكريم فى مجال العلوم الهندسية (جوائز العلوم) الدكتور حسام الدين محمود صادق الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة والدكتور محمد عمر أحمد عبد الجواد الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة وذلك فى مجال العلوم الهندسية (جوائز العلوم التكنولوجية المتقدمة)

أما فيما يخص جائزة جامعة أسيوط التقديرية لعام 2014 – 2015 فحصل عليها كلاً من الدكاترة محمد عبد السلام عاشور الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المدنية كلية الهندسة وتحية هاشم سليم الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية الطب فى مجال العلوم الطبية والصيدلية وعصام محمد أحمد زناتى الأستاذ بقسم القانون العام بكلية العلوم فى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية .

كما حصل كل من الدكتور مؤمن طه حنفى الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة فى مجال العلوم الهندسية، الدكتورة إيمان عز الدولة جابر الشرقاوى الأستاذ بقسم الطب الشرعى والسموم بكلية الطب البيطرى وفى مجال العلوم الزراعية والبيطرية، والدكتور رفعت بكر حامد الأستاذ بقسم العقاقير بكلية الصيدلة فى مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور عماد الدين شعبان على الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية فى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية على جائزة جامعة أسيوط التشجيعية 2014/2015 .

وحصل على جائزة الأستاذ الدكتور سليمان حزين للتفوق العلمى لعام 2014/2015 فى مجال العلوم الأساسية الدكتور علاء الدين حامد سيد الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، والدكتور اشرف أبو الفتوح مصطفى حسن الأستاذ المساعد بقسم الجغرافيا بكلية الآداب فى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، والدكتورة أمانى أسامة محمد أحمد الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب فى مجال العلوم الطبية والصيدلية وكذلك بجائزة المرحوم الأستاذ الدكتور محمد ممتاز الصاوى فى مجال الطب المعملى من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى جانب تكريم خاص للدكتور سارة صابر محمد المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم عضو الفريق البحثى بجامعة المنصورة صاحى أول اكتشاف علمى مصرى لبقايا حفرية ديناصور يبلغ من العمر 70 مليون عام.

كما فاز بجائزة الأستاذ الدكتور محمد رجائى الطحلاوى فى مجال التعدين والجيولوجيا لعام 2014 كل من المهندس مسعد على حسين المدرس المساعد بقسم التعدين والفلزات بكلية الهندسة والمهندس مصطفى كامل راغب عبد الإمام المدرس المساعد بقسم هندسة التعدين والفلزات بكلية الهندسة، وحصل على جائزة الأستاذ الدكتور محمد رأفت محمود فى مجال الكيمياء لعام 2014 كلاً من الدكتور فاطمة قاسم عبد الودود المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم، والدكتور محمد قطب محمد عبد الحافظ المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم .

أما فيما يتعلق بجائزة جامعة أسيوط لأحسن الرسائل العلمية لعام 2014/2015 فقد فاز كل من الدكتور إسماعيل رمضان عبد الرحيم المدرس بقسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم فى مجال العلوم الأساسية والدكتور حسن محمد وداعة الرب عبد الدائم المدرس بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة فى مجال العلوم الهندسية.

وكذلك فى مجال العلوم الطبية والصيدلية الدكتور هلال فؤاد حسين المدرس بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب، وفى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية الدكتور شعبان سيد ابوزيد هريدى المدرس بقسم علم النفس بكلية التربية .

وجائزة أحسن رسالة ماجستير فى مجال العلوم الأساسية الدكتور ثروت حسن محمد منصور المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم، فى مجال العلوم الهندسية الدكتور عبد الرحمن كامل صديق المدرس المساعد بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات.

فى مجال العلوم الاجتماعية الإنسانية الدكتورة دعاء صلاح رياض عثمان المدرس المساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب، فى مجال العلوم والدراسات البيئية الدكتور وائل هريدى زهران مهران المدرس المساعد بقسم الجغرافيا بكلية الآداب.

وفاز الدكتورة حنان كمال السيد أحمد المدرس بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطرى بجائزتى الدكتور محمد صلاح الدين لأحسن رسالة علمية بكلية الطب البيطرى لعام 2014/2015 وأحسن رسالة دكتوراه بكلية الطب البيطرى .

كما تكر يم الطالب هبة الله أحمد صلاح قراعة الأولى على مستوى الجامعة لعام 2015 – 2016 والطالب حازم طراف أبو ضيف بكلية التمريض الأول على مستوى الجامعة 2016 – 2017، بالإضافة إلى تكريم الطالبان المثاليان على مستوى الجامعة لعام 2015 – 2016 وهم عبد الرحمن محمد عزت كلية العلوم وفردوس عبد الناصر محمد كلية الصيدلة وكذلك لعام 2016 – 2017 كلاً من الطالب محمود محمد سعد كلية الطب والطالبة نورهان بدير طاهر بكلية الآداب بالإضافة إلى تكريم أوائل الخريجين.

كما تم تكريم الفائزين بجوائز المشروعات الممولة من صندوق البحوث بالجامعة للعام الجامعى 2017 / 2018 وهم الدكتور جمال جمال عبد الرؤوف بدر الأستاذ بقسم الحيوان بكلية العلوم، الدكتور مصطفى فراج مصطفى الاستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، الدكتور ربيع محمد رفعت أحمد الاستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، الدكتور هالة حسنين جمعة الأستاذ بقسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة، الدكتور مجدى الجوهرى الاستاذ بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشرى، الدكتور محمود البدرى عبد المطلب الاستاذ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة، الدكتور أسامة طه محمد فريد محمود الاستاذ بقسم الصحة والأمراض المشتركة بكلية الطب البيطرى، الدكتور صدقى حسن على حسن الاستاذ بقسم النبات بكلية العلوم بجامعة الوادى الجديد، الدكتورة حنان احمد الطيب الاستاذ بقسم طب الاورام بمعهد جنوب مصر للاورام، والدكتور حسام محمد اسماعيل الاستاذ بقسم الجغرافية كلية الاداب الوادى الجديد .

كما تم تكريم الفائزين بجائزة أحسن ثلاثة أبحاث علمية فى مجال مكافحة الإرهاب والتى تعد السابقة الأولى من نوعها على مستوى جامعات مصر، حيث فاز بالجائزة الأولى بحث مقدم من الدكتور أحمد حسين عبدالمعطى و الدكتورة راندا رفعت محمد بقسم أصول التربية بكلية التربية بعنوان " تصور مقترح لتفعيل الدور التربوى للجامعة فى تحقيق مقومات الامن الفكرى لخريجيها للتصدى لظاهرة الفراغ الفكرى " والجائزة الثانية للدكتور حمدى احمد سيد ابومساعد الاستاذ بكلية الخدمة الإجتماعية عن بحثه بعنوان " الصفوة العلمية وموقفها من ظاهرة العنف "، والجائزة الثالثة للدكتور عصام بدرى الاستاذ بكلية الخدمة الإجتماعية عن بحثه بعنوان " دور الجامعة فى مساندة جهود الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب من خلال تحقيق الأمن الفكرى مع نبذة مختصرة حول التجربة السعودية فى مجال مكافحة الإرهاب".







































































