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"صحة أسوان" تبدأ حملة رش مبيدات للقضاء على الباعوض بمصرف السيل

الأحد، 15 أبريل 2018 03:56 م
"صحة أسوان" تبدأ حملة رش مبيدات للقضاء على الباعوض بمصرف السيل جانب من رش المصرف


أسوان – عبد الله صلاح
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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، متمثلة فى إدارة الملاريا، اليوم، الأحد، حملة لرش مبيدات للقضاء على اليرقات والباعوض والقوارض والعقارب المنتشرة بمصرف السيل شرق مدينة أسوان.

وذكرت مديرية الصحة فى بيان لها، أن هذه الحشرات وغيرها تتسبب بشكل دائم فى جلب للعديد من الأمراض للمواطنين، وبدأت من عزبة الفرن، ثم عزبة المرشح، ثم عزبة السنية، ومن المقرر أن تستكمل غدا باقى مناطق العزب والسيل وخور عواضة وكوبرى الصدرية والناصرية والحكروب.

وتهيب الصحة بالمواطنين المساعدة والحفاظ على نظافة المصرف، وطالب الأهالى من المسئولين الاستمرار في هذه الحملات ، للتخفيف على معاناة المواطنين وحمايتهم من الأمراض.

 

 

 


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