سكرتير عام المنوفية يطلق اسم الشهيد رقيب عبد الحميد على مدرسة صراوة

سكرتير عام المنوفية يطلق اسم الشهيد رقيب عبد الحميد على مدرسة صراوةالأحد، 15 أبريل 2018 10:07 ص
الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المنوفية
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وجه الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية بإطلاق اسم الشهيد رقيب عبد الحميد محمود عبد الحميد أبو المجد على مدرسة صراوة الثانوية الجديدة بقرية صراوة التابعة لمركز ومدينة أشمون، تخليدا لذكراه وتقديرا لما قدمه من تضحيات فى سبيل الدفاع عن الوطن والزود عن أراضيه.
كما أكد السكرتير العام فى بيان على توفير الدعم الكامل لجميع أسر الشهداء والمصابين الذين ضربوا أروع معانى العطاء وعمق الإنتماء لوطننا الغالى وعرفانا لما قدموه من تضحيات فى سبيل إستقرار بلادنا والحفاظ على أمنها.
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