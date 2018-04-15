سكرتير عام المنوفية يطلق اسم الشهيد رقيب عبد الحميد على مدرسة صراوة







المنوفية_ محمد فتحى

وجه الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية بإطلاق اسم الشهيد رقيب عبد الحميد محمود عبد الحميد أبو المجد على مدرسة صراوة الثانوية الجديدة بقرية صراوة التابعة لمركز ومدينة أشمون، تخليدا لذكراه وتقديرا لما قدمه من تضحيات فى سبيل الدفاع عن الوطن والزود عن أراضيه.

كما أكد السكرتير العام فى بيان على توفير الدعم الكامل لجميع أسر الشهداء والمصابين الذين ضربوا أروع معانى العطاء وعمق الإنتماء لوطننا الغالى وعرفانا لما قدموه من تضحيات فى سبيل إستقرار بلادنا والحفاظ على أمنها.