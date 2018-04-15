video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 10:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"سكاى نيوز" : مواقع أثرية تم تدميرها أثناء الهجوم التركى على مدينة عفرين السورية

الأحد، 15 أبريل 2018 10:27 م
"سكاى نيوز" : مواقع أثرية تم تدميرها أثناء الهجوم التركى على مدينة عفرين السورية جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية


دمشق أ ش أ
إضافة تعليق

كشفت لقطات مصورة عرضتها قناة "سكاى نيوز"، اليوم الأحد، عن تعرض مواقع أثرية تعود لعصور ما قبل الميلاد فى مدينة عفرين ومحيطها بشمال سوريا لدمار وأضرار جسيمة ، وذلك جراء الهجوم العسكرى التركى على المدينة.

وأضافت القناة أن آثارا عمرها قرون ومواقع تراثية تعرضت لأضرار بالغة جراء المعارك ، منها درج "المسرح الروماني" الذى بنى فى القرن الثانى قبل الميلاد، وتم خلعه من مكانه أثناء المعارك.

كما تعرضت قلعة النبى "هوري"، أحد المعالم الأثرية الرومانية فى المنطقة ، الى دمار جراء القصف الشرس الذى تعرضت له مدينة عفرين من جانب القوات التركية.

وأظهرت الصور تعرض معبد عين دارة ، الذى يرجع تاريخيا للعصر الحديدى ، ويضم بقايا كتل بازلت كبيرة منحوتة ، ونقوشا على الجدران، للقصف.

وكانت مدينة عفرين السورية تعرضت لهجوم عنيف من قبل الجيش التركى ومسلحين موالين له ، انتهت بطرد المسلحين الأكراد ، موقعة عشرات الضحايا بصفوف المدنيين وخسائر كبيرة فى المنطقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الفرنسى: أقنعت ترامب بإبقاء قوات فى سوريا

صور.. حرق العلم الأمريكى خلال تظاهرة فى بغداد احتجاجا على قصف سوريا

سكاى نيوز

مواقع أثرية

الهجوم التركى

مدينة عفرين السورية

سوريا

أخبار سوريا




لا تفوتك
فيديو.. مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

فيديو.. مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

غدا.. إجراء القرعة العلنية التكميلية لحاجزى أراضى الإسكان المتميز

غدا.. إجراء القرعة العلنية التكميلية لحاجزى أراضى الإسكان المتميز

السيسي يضع النقاط على الحروف أمام القمة العربية: منطقتنا تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها.. ويؤكد: الحق العربى فى القدس غير قابل للمساومة.. مصير سوريا فى يد شعبها.. ولن نقبل بقصف عناصر يمنية للمدن السعودية

السيسي يضع النقاط على الحروف أمام القمة العربية: منطقتنا تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها.. ويؤكد: الحق العربى فى القدس غير قابل للمساومة.. مصير سوريا فى يد شعبها.. ولن نقبل بقصف عناصر يمنية للمدن السعودية

أكبر موازنة فى تاريخ مصر تحت القبة.. تقدر بتريليون و725 مليار جنيه.. تستهدف فائض أولى 2%.. وزيرا المالية والتخطيط: اقتصادنا بدء مرحلة التعافى الكلى ووجوب استمرار برنامج الإصلاح.. و"عبد العال" يحيلها للجنة الخطة

أكبر موازنة فى تاريخ مصر تحت القبة.. تقدر بتريليون و725 مليار جنيه.. تستهدف فائض أولى 2%.. وزيرا المالية والتخطيط: اقتصادنا بدء مرحلة التعافى الكلى ووجوب استمرار برنامج الإصلاح.. و"عبد العال" يحيلها للجنة الخطة

مكرم المنياوى.. ورحل القبطى "مداح الرسول"

مكرم المنياوى.. ورحل القبطى "مداح الرسول"

عبدالله السعيد يخسر فى أول ظهور مع "كوبيون بالوسورا" بالدورى الفنلندى

عبدالله السعيد يخسر فى أول ظهور مع "كوبيون بالوسورا" بالدورى الفنلندى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة