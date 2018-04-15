"سكاى نيوز" : مواقع أثرية تم تدميرها أثناء الهجوم التركى على مدينة عفرين السورية







دمشق أ ش أ

كشفت لقطات مصورة عرضتها قناة "سكاى نيوز"، اليوم الأحد، عن تعرض مواقع أثرية تعود لعصور ما قبل الميلاد فى مدينة عفرين ومحيطها بشمال سوريا لدمار وأضرار جسيمة ، وذلك جراء الهجوم العسكرى التركى على المدينة.

وأضافت القناة أن آثارا عمرها قرون ومواقع تراثية تعرضت لأضرار بالغة جراء المعارك ، منها درج "المسرح الروماني" الذى بنى فى القرن الثانى قبل الميلاد، وتم خلعه من مكانه أثناء المعارك.

كما تعرضت قلعة النبى "هوري"، أحد المعالم الأثرية الرومانية فى المنطقة ، الى دمار جراء القصف الشرس الذى تعرضت له مدينة عفرين من جانب القوات التركية.

وأظهرت الصور تعرض معبد عين دارة ، الذى يرجع تاريخيا للعصر الحديدى ، ويضم بقايا كتل بازلت كبيرة منحوتة ، ونقوشا على الجدران، للقصف.

وكانت مدينة عفرين السورية تعرضت لهجوم عنيف من قبل الجيش التركى ومسلحين موالين له ، انتهت بطرد المسلحين الأكراد ، موقعة عشرات الضحايا بصفوف المدنيين وخسائر كبيرة فى المنطقة.