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الأحد، 15 أبريل 2018 10:45 م
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سفر وعودة 1749 مصريا وليبيا و 448 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 48 ساعة

الأحد، 15 أبريل 2018 09:54 م
سفر وعودة 1749 مصريا وليبيا و 448 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 48 ساعة منفذ السلوم- أرشيفية


مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1749 مصريا وليبيا و 448 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1435 إلى الجانب الليبي، بينهم 249 مصريا و 1186 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 314 بينهم 254 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 60 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 391 ألف و415 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 95 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 353 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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