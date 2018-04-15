رئيس وزراء الهند يلتقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة المقبل

رئيس وزراء الهند يلتقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة المقبلالأحد، 15 أبريل 2018 04:08 م
المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل
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أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودى سيلتقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى العاصمة الألمانية برلين يوم الجمعة المقبل، بعد الانتهاء من زيارته إلى السويد وبريطانيا.
وذكرت قناة (إن دى تى في) الهندية أن هذا اللقاء سيكون الأول بين مودى وميركل منذ بداية الولاية الرابعة للمستشار الألمانية فى 14 مارس الماضى مشيرة إلى أن الجانبين سيتبادلان وجهات النظر حول عدد من القضايا العالمية والإقليمية والثنائية.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الهندى من المقرر أن يبدأ غدا زيارة لكل من السويد وبريطانيا؛ لتعزيز التعاون الثنائى مع البلدين فى مجالات رئيسية، منها التجارة والاستثمار.
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