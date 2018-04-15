رئيس مدينة منوف بالمنوفية يطلق منظومة جمع القمامة من المنازل بدون رسوم







المنوفية _ محمد فتحى

أكد المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية،أنه في اطار توفير افضل خدمه للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة نعيش فيها،تم اطلاق منظومة جمع القمامة من المنازل.