رئيس مدينة منوف بالمنوفية يطلق منظومة جمع القمامة من المنازل بدون رسوم

رئيس مدينة منوف بالمنوفية يطلق منظومة جمع القمامة من المنازل بدون رسومالأحد، 15 أبريل 2018 11:07 ص
المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية
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أكد المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية،أنه في اطار توفير افضل خدمه للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة نعيش فيها،تم اطلاق منظومة جمع القمامة من المنازل.
وأضاف الوراقى،فى بيان علي أن يتم تقسيم المدينه إلى 5 قطاعات بـ 10 مربعات يوما بعد الساعة الرابعة عصرا وحتي الثامنة مساءا يوميا للقضاء على انتشار القمامة والحفاظ على الشكل العام للمدينة.
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