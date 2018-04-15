رئيس جمهورية جيبوتى يصل الظهران للمشاركة فى القمة العربية







كتب سمير حسنى

وصل إسماعيل عمر جيلى رئيس جمهورية جيبوتى إلى الظهران، للمشاركة فى القمة العربية.

يشار إلى أن أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين، قد انطلقت الثلاثاء الماضى على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، تلاها اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة يوم الخميس الماضى، والذى اعتمد مشروع جدول أعمال القمة بعد مناقشة بنوده، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة.