رئيس جامعة بنى سويف : الارتقاء بالمنظومة الصحية على رأس أولوياتي







بنى سويف : هانى فتحى

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف فعاليات المؤتمر الثامن لكلية التمريض ، تحت عنوان " تطوير التمريض بالتكامل مع العلوم ذات الصلة " وبحضور الدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد معبد عميد كلية التمريض والدكتور هانى حامد عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية .

وخلال كلمته أكد رئيس الجامعة ، أن الارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة بنى سويف على رأس أولوياتي خلال المرحلة القادمة ،لاسيما وأن الجامعة تنفرد بوجود منظومة صحية متكاملة والمتمثل بكليات الطب البشرى والصيدلة والأسنان والتمريض والعلاج الطبيعى والعلوم الطبية التطبيقية، علاوة على ان اغلب القيادات الجامعية تنتمى للقطاع الطبى مما يبشر بعصر ذهبى للمنظومة الصحية بالمحافظة .

وطالب رئيس الجامعة الكلية، بضرورة اعداد برنامج تدريبى لطلاب الامتياز تحت اشراف مباشر من الكلية ،لتدريب الطلاب بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى من طاقم التمريض بكافة المستشفيات الحكومية بالمحافظة ، اضافة إلى تفعيل لائحة الدراسات العليا بالكلية .

ودعا رئيس الجامعة كافة اطراف المنظومة الطبية بالجامعة الى ضرورة تنظيم مؤتمر مكتمل الجوانب يضم كافة الكليات التابعة للقطاع الطبى ،وذلك للتعريف بطبيعة عمل كل مهنة طبية على حدة والوصول الى تعريف محدد لكل تخصص تجنباً للتداخل بين المهن الطبية ، معربا عن امله فى ان يخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات التى تساعد فى الارتقاء بالمنظومة الطبية على المستوى المحلى والقومى .