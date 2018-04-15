video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنى سويف : الارتقاء بالمنظومة الصحية على رأس أولوياتي

الأحد، 15 أبريل 2018 05:03 م
رئيس جامعة بنى سويف : الارتقاء بالمنظومة الصحية على رأس أولوياتي جانب من المؤتمر


بنى سويف : هانى فتحى
إضافة تعليق

افتتح الدكتور  منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف فعاليات المؤتمر الثامن لكلية التمريض ، تحت عنوان " تطوير التمريض بالتكامل مع العلوم ذات الصلة " وبحضور الدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد معبد عميد كلية التمريض والدكتور هانى حامد عميد كلية العلوم الطبية  التطبيقية .

وخلال كلمته أكد رئيس الجامعة ، أن الارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة بنى سويف على رأس أولوياتي خلال المرحلة القادمة ،لاسيما وأن الجامعة تنفرد بوجود منظومة صحية متكاملة والمتمثل بكليات الطب البشرى والصيدلة والأسنان والتمريض والعلاج الطبيعى والعلوم الطبية التطبيقية، علاوة على ان اغلب القيادات الجامعية تنتمى للقطاع الطبى مما يبشر بعصر ذهبى للمنظومة الصحية بالمحافظة .

وطالب رئيس الجامعة الكلية، بضرورة اعداد برنامج تدريبى لطلاب الامتياز تحت اشراف مباشر من الكلية ،لتدريب الطلاب بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى من طاقم التمريض بكافة المستشفيات الحكومية بالمحافظة ، اضافة إلى تفعيل لائحة الدراسات العليا بالكلية .

ودعا رئيس الجامعة كافة اطراف المنظومة الطبية بالجامعة الى ضرورة تنظيم مؤتمر مكتمل الجوانب يضم كافة الكليات التابعة للقطاع الطبى ،وذلك للتعريف بطبيعة عمل كل مهنة طبية على حدة والوصول الى تعريف محدد لكل تخصص تجنباً للتداخل بين المهن الطبية ، معربا عن امله فى ان يخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات التى تساعد فى الارتقاء بالمنظومة الطبية على المستوى المحلى والقومى .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات الصرف بقرى المراكز

بنى سويف

اخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعة بنى سويف




لا تفوتك
تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لريال مدريد وميسى غاضب

تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لريال مدريد وميسى غاضب

أين تذهب أموال الرهبان؟.. الكنيسة تشترط تنازل الراهب عن كل أمواله لأسرته أو التبرع بها قبل رسامته باعتباره ميتًا ومتجهًا للحياة مع الله.. آباء الكنيسة الأوائل تركوا ميراثهم واتجهوا للصحارى فصاروا نموذجًا

أين تذهب أموال الرهبان؟.. الكنيسة تشترط تنازل الراهب عن كل أمواله لأسرته أو التبرع بها قبل رسامته باعتباره ميتًا ومتجهًا للحياة مع الله.. آباء الكنيسة الأوائل تركوا ميراثهم واتجهوا للصحارى فصاروا نموذجًا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وأسلاك كهربائية مكشوفة بالإسكندرية.. استغاثة من تكرار انقطاع المياه بشارع القاضى بعين شمس.. قارئ يناشد بتوصيل مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو هلال بالزقازيق

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وأسلاك كهربائية مكشوفة بالإسكندرية.. استغاثة من تكرار انقطاع المياه بشارع القاضى بعين شمس.. قارئ يناشد بتوصيل مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو هلال بالزقازيق

شاهد.. السعيد يتحدث عن الأيام الأولى بفنلندا ومشاركة مصر فى كأس العالم

شاهد.. السعيد يتحدث عن الأيام الأولى بفنلندا ومشاركة مصر فى كأس العالم

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة