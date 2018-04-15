رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المهرجان الكشفى الـ39 للجوالين







الإسكندرية-هناء أبو العز

افتتح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ظهر اليوم الأحد 15/4/2018 المهرجان الكشفى الـ39 لجوالى وجوالات جامعة الإسكندرية والدورة الإرشادية الحادية عشر بمشاركة 16 كلية من كليات جامعة الإسكندرية بحضور اللواء محمود أنور فوزى رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للصناعات الهندسية السيد العميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية والسادة عمداء ووكلاء الكليات بمدينة الشباب بأبى قير. ويستمر حتى 21/4/2018.

وخلال كلمة الدكتور الكردى هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتولى سيادته فترة رئاسية ثانية، كما توجه بالشكر لقيادات الجامعة السابقين على حرصهم على استمرار مثل تلك الانشطة وأكد على حرص القيادات الحالية على استكمال مسيرة العطاء وأننا نعمل بسواعد أبنائنا الشباب الذين يحملون مشاعل الأمل والنور للنهوض بهذا الوطن.

كما أكد الدكتور هشام جابر أن الحركة الكشفية الطلابية بجامعة الإسكندرية، رمز الانضباط والانتماء وعنوان للتميز وتاريخ وسجل حافل من النجاحات والانتصارات كما حث الطلاب على أن تعتزوا بوطنكم وتفتخروا بجامعتكم وان تكونوا سفراء وأدوات للتغيير فى مجتمعكم لبناء غد مشرق.

يتضمن المهرجان عدة أنشطة. ومساقات متنوعة فى مجال الخدمة العامة ودرع كشفى ودرع إرشادى ونشاط فنى ونشاط ثقافى ودرع السمر ونشاط علمى ودرع الروح والمظهر للسلوكيات بالإضافة للنشاط الرياضى. ويتخلل المهرجان يوم اليتيم الذى ينظمه الطلبة بحضور 200 طفل يتيم للاحتفال معهم بالإضافة لكرنفال يجمع عشائر كليات الجامعة للخريجين القدماء.

ومن جانب آخر استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية اليوم (الأحد 15/4/2018) الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة الفولبرايت والوفد المرافق لها لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين واستعراض برامج المنح الدراسية التى تقدمها الهيئة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الإسكندرية للحصول على الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الدكتور الكردى خلال اللقاء حرص الجامعة على التعاون مع هيئة الفولبرايت لفتح قنوات ومجالات بحثية وعلمية أمام الباحثين لرفع قدراتهم البحثية وتعريفهم بالجديد فى مجالات تخصصهم موضحاً أن الجامعة تسعى خلال هذه المرحلة إلى إعادة هيكلة جميع البرامج الدراسية بمرحلة البكالوريوس لتتواكب مع المقررات العالمية.

كما أشارت الدكتورة ماجى نصيف إلى إمكانية التعاون من خلال البرامج الجديدة التى تقدمها الهيئة التى تتيح تبادل الزيارات العلمية واستضافة خبراء ومتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم محاضرات فى مجالات علمية مختلفة.

تلا ذلك تنظيم لقاء تعريفى بكلية العلوم قامت خلاله رئيس هيئة الفولبرايت بتقديم برامج الهيئة وشروط وكيفية التقدم للحصول على المنح الدراسية فى التخصصات العلمية المختلفة.

وحضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون فرع مطروح والدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد الحيوى المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات.