رئيس البرلمان العربى يثمن دعم خادم الحرمين للقضية الفلسطينية سياسيا وماليا

رئيس البرلمان العربى يثمن دعم خادم الحرمين للقضية الفلسطينية سياسيا ومالياالأحد، 15 أبريل 2018 11:12 م
الدكتور مشعل السلمى رئيس البرلمان العربى
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ثمن رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقضية الفلسطينية سياسيا وماليا .
وقال "السلمي"، فى تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مساء اليوم الأحد، " "نتقدم باسم البرلمان العربى بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تسمية القمة العربية فى دورتها الـ29 بـ"قمة القدس"، والتبرع بمبلغ 150 مليون دولار أمريكى لدعم الأوقاف الإسلامية بالقدس ومبلغ 50 مليون دولار أمريكى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
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