دورات تدريبية لتنمية قدرات العاملين بجامعة دمياط







دمياط معتز الشربينى

تنظم الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة دمياط دورات تدريبية لتنمية قدرات العاملين وتوعيتهم بالحقوق والواجبات ،فى ضوء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونشر التوعية بالإجراءات الصحيحة التى ينبغي للموظف العام التعامل من خلالها ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط كما تقوم الجامعة بإستضافة متخصصين ،فى كافة المجالات تفيد العاملين فى دوراتهم التدريبية كلٍ فى تخصصه .

وفى إطار ذلك التقى اليوم الأحد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالمستشار الدكتور على كامل نائب رئيس النيابة الإدارية، والمحاضر فى الدورة التدريبة المقامة حالياً بالجامعة ، تحت عنوان (النظام التأديبي للموظف العام لقانون 81 لسنه 2016) ، وقد رحب به وقدم له شكر الجامعة على تعاونه معها فى الإسهام فى نجاح تلك الدورات .