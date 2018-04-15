حسن نصر الله: هجمات الغرب على دمشق لم تؤثر فى معنويات الشعب والجيش السورى







رويترز

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، اليوم الأحد، إن الضربات الغربية على سوريا أخفقت فى تحقيق أى من أهدافها ولم تهز معنويات الجيش أو الشعب السورى ولم تساعد مقاتلى المعارضة، وأضاف أن الجيش الأمريكى أبقى ضرباته محدودة لأنه يعلم أن شن هجوم أوسع سيدفع دمشق وحلفاءها للرد وسيلهب المنطقة.

وعلى جانب آخر، كانت جونى إرنست عضو مجلس الشيوخ الأمريكى عن الحزب الجمهورى، قالت - فى وقت سابق اليوم الأحد - إنه إذا كان الرئيس دونالد ترامب يرغب فى أى تحرك جديد فى سوريا، فإن عليه التعاون مع الكونجرس.

وأضافت إرنست، وهى عضو بلجنة القوات المسلحة بالمجلس فى مقابلة مع قناة (إن.بى.سى) التلفزيونية، إنها لا تشعر بالارتياح فى المضى قدما إذا كان ترامب يرغب فى نشر قوات برية فى المنطقة، لكن بالقطع إذا كان يرغب فى أى تحرك جديد فعليه أن يعمل مع الكونجرس بهذا الشأن".